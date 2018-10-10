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Bakanlık: İdlib'den ağır silahlar çekildi

Bakanlık: İdlib'den ağır silahlar çekildi
Bakanlık: İdlib'den ağır silahlar çekildi

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye ile Rusya arasındaki mutabakat gereği, İdlib’de Silahtan Arındırılmış Bölge oluşturulduğunu ve 15-20 kilometre derinliğinde bu alandan ağır silahların bugün itibariyle tamamen çekildiğini açıkladı.

Bakanlık açıklamasında, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde (İGAB) istikrarın temini için, garantör devletler olan Türkiye ve Rusya arasında 17 Eylül 2018 tarihli Soçi mutabakatı imzalanmıştır. Mutabakat gereği; sahanın coğrafi yapısı ile yerleşim alanlarının özellikleri de dikkate alınarak İGAB sınırları boyunca 15-20 km. derinliğinde Silahtan Arındırılmış Bölge (SAB) oluşturulmuştur. Garantör ülke olarak Türkiye mutabakattaki sorumluluklarını yerine getirmiş, bu kapsamda, İdlib'de gerginliğin sonlandırılması ve karşılıklı çatışma riskinin ortadan kaldırılması maksadıyla, ağır silahların SAB'tan çekilmesi 10 Ekim 2018 tarihinde tamamlanmıştır. İdlib'de sürdürülebilir ve kalıcı barışın tesisi için mütabakat kapsamında faaliyetlerimiz hız kesmeden sürdürülmektedir" denildi. 

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