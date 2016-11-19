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Bakiel sektörü, 1.3 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi

Bağlantı elemanları, kilitler, bina donanımları, el aletleri ve mobilya aksesuarları sektörlerini kapsayan Bakiel komitesi, 2015 yılında gerçekleştirdiği 1.3 milyar dolarlık ihracat ile son 5 yıl içerisinde yüzde 13’lük bir artış gerçekleştirdi.


19 Kasım 2016 11:04

Sektör olarak dünyada yaşanan siyasi ve ekonomik sıkıntılara rağmen ihracatlarını arttırdıklarına vurgu yapan İstanbul Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği Bakiel Komitesi Başkanı Çetin Tecdelioğlu, “Sektör olarak 2015 yılında 1.3 milyar dolarlık bir ihracat gerçekleştirdik. Bu ihracatın yüzde 45,5’ini 592 milyon dolara olarak AB ülkelerine gerçekleştiriyoruz. Son 5 yıllık döneme bakıldığında sektörümüzün ihracatı yüzde 13 arttı. Bakiel alt sektörler bazında incelendiğinde 2015 yılı tüm sektör ihracatının yüzde 44’ünün 581 milyon dolar ile bağlantı elemanları sektörü, yüzde 42’sinin 555 milyon dolar ile bina donanımları ve mobilya aksesuarları sektörü, yüzde 13’ünün ise 171 milyon doları el aletleri sektörü tarafından gerçekleştirildi” dedi.
Bakiel sektörününün başlıca faaliyet alanlarına da değinen Tecdelioğlu, “Otomotiv ve inşaat sektörü bizim en etkin faaliyet alanlarımızı oluşturmakta cıvata olmazsa anahtarı kullanılacak bir ürün olmaz. Sektördeki tüm ürünler birbirini tamamlayıcı, Bakiel adı altında kümelenmemizin amacı da bu. Türk markalarının yer aldığı ülkelerle iş yapmak da bize ayrıca avantaj sağlıyor. Çok ciddi anlamda bir pazar payı yakalamış durumdayız. Fuarlarımız da uluslararası bir standarda oturmuş durumda” dedi.

Dünya’da üretim konusunda önde gelen ülkelerin potansiyel pazarları olduğuna ve Avrupa’nın üretim üssü olan Almanya’nın sektörün en çok ihracat yaptığı ülke olduğuna değinen Tecdelioğlu “İhracatımızda ilk 10 pazarımız sırasıyla, Almanya, Rusya, İran, ABD, Romanya, Fransa, Irak, İspanya, Türkmenistan ve İngiltere. 2015 yılı toplam ihracatımızın yüzde 55’ini ilk 10 ülkeden yapıyoruz. ABD, 2013 yılından itibaren ihracat pazarlarımızda yer almaya başladı ve 2016 itibari ile 3. sıraya yerleşti. Almanya istikrarını koruyor. 2016 yılında yeni ihraç pazarımız ise Bulgaristan oldu” dedi. Avrupa’nın Çin’e karşı uyguladığı anti damping sektörün bu pazardan daha büyük pay almasını sağladığına vurgu yapan Tecdelioğlu “Avrupa’nın Çin’e uyguladığı anti damping bizim bu pazarda güçlenmemizi sağladı fakat 2016 yılı itibari ile anti dampingin kalkmış olması sektörümüzün bu pazarda artık daha çok çalışmasını gerektiriyor. Özellikle kalite ve yakın lojistik vurgusunu iyi yapmamız büyük önem arz ediyor” diye konuştu. Dolar kurunun yükseldiği bu dönemde Uzak doğu menşeyli kalitesiz ürünlere uygulanacak bir anti damping uygulamasının Türkiye ekonomisine büyük katkı sağlayacağına vurgu yapan Tecdelioğlu, “Türkiye’de ki firmalar Çinliler ile fiyat konusunda rekabet edemediği için sanayicinin gelişimini engelliyor. BAKİEL’e baktığınız zaman sadece gözetim ile korunuyoruz. Ama hala istediğimiz seviyede değil. Kilit sektöründe ithal yok gibi sektörün ihtiyacını yerli üretim karşılıyor” dedi.
 


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