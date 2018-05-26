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Bakırköy'de asansör kazası! Yaralı işçiler var

Bakırköy’de 7 katlı binanın otoparkına malzeme taşıyan işçilerin bulunduğu asansör metrelerce yüksekten yere çakıldı, 4 işçi yaralandı.

Bakırköyde asansör kazası! Yaralı işçiler var

26 Mayıs 2018 10:54

Olay, Bakırköy İncirli Caddesi'nde bulunan kaba inşaatı bitmiş 7 katlı binanın asansöründe meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kaba inşaatı bitmiş 7 katlı binanın otoparkına inen yük asansörü ile işçiler malzeme taşıyordu. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı asansör, yaklaşık 10 metre yükseklikten zemine çakıldı. Sesi duyan çevredeki vatandaşlar işçilerin yardımına koşarak durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan işçileri bulunduğu yerden çıkararak ambulanslara yerleştirdi. Ambulanslarda ilk müdahaleleri yapılan işçiler, çevredeki hastanelere sevk edildi. İşçilerin vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu öğrenilirken, olayla ilgili incelemeler devam ediyor.  

Murat Delice 

 

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