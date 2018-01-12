Bakışları ile fenomen olan Suriyeli çocuk okula başladı

Geçtiğimiz günlerde Turgut Reis Mahallesi İstiklal Caddesi'nde sırtında ayakkabı sandığı, ayağında terliğiyle spor salonunda spor yapanlara bakarken görüntülenen Suriyeli Muhammed Hüseyin’in fotoğrafı, bir vatandaş tarafından sosyal medyada paylaşıldı. Bakışlarıyla fenomen haline gelen Suriyeli çocuğa, spor merkezinin yöneticileri tarafından ömür boyu ücretsiz üyelik ve spor kıyafetleri hediye edildi.

Hem vatandaşlar hem de sporseverlerden büyük destek gören Suriyeli Muhammed Hüseyin’in Adıyaman Atatürk İlkokulu 4/B sınıfına kaydı yapıldı.

Doktor olmak istiyor

Kendisiyle yakından ilgilenen Olimpiyat Spor Salonu işletmecilerinden Mustafa Küçükkaya, Engin Doğan ile Ömer Dicle’ye teşekkür ettiğini dile getiren Muhammed Hüseyin, okuyup doktor olmak istediğini söyledi. Tek hayalinin kilolarından kurtulup zayıflamak ve doktorluk olduğunu belirten Muhammed, "Bugün başladım okula. Türkiye devletine çok teşekkür ederim. Hayalim doktor olmak” dedi.

Çocuğunun okumasından ve herkesten gördüğü ilgiden dolayı mutlu olduğunu belirten baba Hüseyin Cemil Abdullah, “Bugün oğlumun okulda ilk günü, ben çok teşekkür ederim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bütün Türkiye halkına çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Olimpiyat Spor Merkezi işletmecilerinden Mustafa Küçükkaya ise "Kendisi gibi bende çok heyecanlıyım. Böyle güzel bir olaya vesile olduğumuz için çok mutluyuz, gururluyuz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnşallah bu saatten sonra hem okuluna devam edecek hem de sporuna devam edecek. İleride doktor olmak istiyormuş, inşallah istediğine ulaşır” şeklinde konuştu.

Cihan Kizir

