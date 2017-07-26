Diğer
Kategoriler

Bakkal görünümlü eczane polisi bile şaşırttı

Mersin'de polis ekipleri, Suriye uyruklu kişilerin çalıştırdığı 2 bakkala düzenlediği operasyonda izinsiz olarak satılan çok sayıda Türk ve Suriye patentli ilaç ele geçirdi. İlaçların yanında oksijen maskesi, tansiyon aleti gibi sağlık malzemeleri de ele geçirilirken, dükkan sahiplerinin yaptığı gizli bölmeler polisleri bile şaşırttı.

Bakkal görünümlü eczane polisi bile şaşırttı

26 Temmuz 2017 10:32

Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri, Mersin'in merkez Akdeniz ilçesi Hal ve Siteler mahallelerinde Suriye uyruklu kişiler tarafından işletilen bakkal dükkanları içinde gizli bölmelerde bulunan ilaç ve sağlık malzemelerinin satıldığının bilgisini aldı. Bunun üzerine harekete geçen Akdeniz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adresleri izlemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda bakkal dükkanının aynı zamanda eczane olarak kullanıldığını tespit eden ekipler, operasyon düzenledi. Suriye uyruklu Muhammet Aksurani, Mohamad Oaddah ve Muhammet Fasih Sekri isimli şahıslara ait olan bakkal dükkanlarına düzenlenen operasyonda çok sayıda Türk ve Suriye patentli ilaç ele geçirildi.

Eczacılar Odası yetkililerinin de katıldığı operasyonda ilaçlar tek tek sayılarak kolilere konuldu. İlaçların yanında oksijen maskesi, tansiyon aleti gibi sağlık malzemeleri de ele geçirilirken, dükkan sahiplerinin yaptığı gizli bölmeler polisleri bile şaşırttı.

Ekipler, Suriye uyruklu 3 kişiyi gözaltına aldı. 

Koray Ünlü

Etiketler: bakkal, eczane, mersin


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 33°C

  • Ankara

    Ankara 37°C

  • İzmir

    İzmir 36°C

  • Bursa

    Bursa 35°C

  • Trabzon

    Trabzon 29°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!