2016 yılı sonunda bitirilmesi, 2017 yılı içerisinde test sürüşlerinin başlaması beklenen Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu hattında çalışmalar hız kesmeden devam edereken, bir taraftan viyadükler tamamlanıyor, diğer taraftan da güzergahın rayları döşeniyor. Kars’ta asrın projesi olarak anılan Demirden İpek Yolu’nun biran evvel tamamlanması için yapılan çalışmalar ise vatandaşları heyacanladırıyor. Kars Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KARSESOB) Başkanı Adem Burulday, BTK demiryolu hattının tamamlanmasıyla birlikte kentin ticaret merkezi olacağını söyledi.

"KARS ESNAFINA CANLILIK VERECEK"

KARSESOB Başkanı Adem Burulday, "Tabiki 21 yıl Kars’a çok güzel bir bakanlık verildi. Bunun kıymetini Karslı olarak hepimizin bilmesi lazım. BTK Deniryolu şuanda devam ediyor. Çok güzel çalışmlar yapılıyor. Demiryolu tamamlandıktan sonra Lojistik Merkez yapılacak. Lojistik Merkez’de lokantalar açılacak. Depolamalar olacak. Orada çalışan insanlarımız ekmek yiyecek. Demiryolunun faaliyete geçmesi Kars esnafına canlılık verecek. Ticaret yapacağız" dedi.

Çalışmaların hızlı bir şekilde devam ettiğini ifade eden Burulday, "Hızlı bir şekilde çalışma yapılıyor. Demiryolunun bitişiyle Çin’e, Pekin’e, Avrupa ile ticaretimizi yapacağız. Bu da Kars’ın geleceğini gerçekten değiştirecektir. Bununla ilgili Sayın Bakanımıza teşekkür ederiz" diye konuştu.

Öte yandan Kars’ın kaderini değiştirmesi planlanan BTK Demiryolu Hattı AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan’ın Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı olmasının ardından farklı bir ivme kazandı. BTK çalışmalarının Arslan’ın bakan olmasından sonra daha da hızlandırılması Karslılar arasında da memnuniyetle karşılandı.

Gürcistan sınırına kadar birçok noktada sürdürülen çalışmaların 2016 yılı sonunda tamamlanması beklenirken, özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Başbakan Binali Yıldırım ve Bakan Ahmet Arslan’ın da yakından takip ettiği, BTK Projesi hayata geçirildiğinde Avrupa’dan Çin’e demiryoluyla kesintisiz yük taşınması mümkün hale gelecek. Avrupa ile Orta Asya arasındaki yük taşımalarının tamamı BTK demiryoluna kaydırılacak.

BTK Demiryolu hizmete girdiğinde, ilk aşamada bu güzergahtan yılda 1 milyon yolcu ve 6 milyon 500 bin ton yük taşınması, 2034’de ise bu rakamların 3 milyon yolcu ve 17 milyon ton yük düzeyine ulaşması bekleniyor.

BTK, doğuda Hazar üzerinden Çin ile Kazakistan’ın Aktau Limanı arasında inşa edilecek demir yolu hattıyla batıda ise Boğaz geçişli Marmaray tüp geçidi üzerinden Avrupa demir yolu ağıyla birlikte, Asya ile Avrupa arasında önemli bağlantılardan birini oluşturacak.