BAL’da olaylı maçın cezaları açıklandı

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig(BAL) 2.Grup’ta Adıyaman 1954 takımıyla Malatya Yeşilyurt Belediyespor arasında 4.2.2018 tarihinde oynanan ve çeşitli saha olaylarının yaşandığı müsabakanın cezaları AFDK tarafından açıklandı.

Amatör Futbol Disiplin Kurulu Malatya Yeşilyurt Belediyespor’dan Yusuf Çelik’e 5 maç men cezası verirken, ev sahibi takıma ise 1 maç seyircisiz oynama ve toplamda 5 bin 700 TL para cezası verilmesine hükmetti.

Kurul ayrıca Adıyaman 1954 takımının yabancı oyuncusu Luka Guguchia’ya topsuz alanda rakibine yaptığı kural dışı hareket nedeniyle 3 müsabakadan men edilmesine, kulüp malzemecisi Halil Leblebici’ye de sportmenlik dışı davranışı nedeniyle 21 gün hak mahrumiyeti cezası verilmesine karar verdi.

AFDK Malatya Yeşilyurt Belediyespor’un golcü futbolcusu Yusuf Çelik’e ise müsabaka görevlisine saldırıdan dolayı 5 maç men cezası verdi.

Söz konusu maçta Adıyaman 1954 takımının oyuncularıyla Malatya Yeşilyurt Belediyesporlu oyuncular saha içerisinde kavga etmiş, kavga hastane koridorlarına da taşmış ve maç sonrası da Malatya ekibini taşıyan otobüsün camları taş atmak suretiyle kırılmıştı.

Mehmet Türel

