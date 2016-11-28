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Balık bolluğu et satışlarını etkiledi

Ordu ve Fatsa Kasaplar Derneği Başkanı Mehmet Şükrü Gülmez, balık bolluğunun et satışlarını olumsuz etkilediğini söyledi.

Balık bolluğu et satışlarını etkiledi

28 Kasım 2016 13:55

Piyasada genel olarak yaşanılan ekonomik sıkıntının kendileri de yansıdığını belirten Ordu ve Fatsa Kasaplar Derneği Başkanı Mehmet Şükrü Gülmez yaptığı açıklamada, “Et fiyatlarına genel olarak zam yapılmadı. Piyasada büyük bir durgunluk var ve bu durum da bizleri de olumsuz yönde etkiliyor. Kasaplar bu aralar sıkıntılı günler geçiriyor. Vatandaşlarda para olmayınca et almıyorlar. Sade temel gıdalarını alıp idare etmeye çalışıyorlar. Mevsim itibariyle hamsi ve balık türlerinin yoğun olduğu için et satışları da buna bağlı olarak azaldı. Vatandaş şu anda en fazla yarım kilo et almayı tercih ediyor” dedi.

Et fiyatları ile ilgili de bilgiler veren Başkan Gülmez, “Vatandaşlar et fiyatlarını normal karşılıyorlar. Biz kasaplar olarak yüzde 100 yerli hayvan kesiyor ve satıyoruz. Yani dışarıdan gelen ve kesilen hayvan kesinlikle almıyoruz. Fatsa ve çevresinde yetiştirilen küçükbaş ve büyükbaş hayvanlar ilçe halkımızın talebini karşılıyor. Kemikli et 33 TL, kemiksiz et 37 ile 40 TL arasında satılıyor” diye konuştu.  

Ahmet Altay


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