1 Eylülde av yasağının kalkmasıyla balıkçı tezgahlarını dolduran palamut, uygun fiyatıyla balık tezgâhlarının ve yemek sofraların gözdesi olmaya devam ediyor. Marmara'da yaşanan balık bolluğu hem esnafı, hem de vatandaşın yüzünü güldürdü. Bu sene balıkların çok yağlı olduğunu söyleyen balıkçı Niyazi Çavdar, "Palamudun yağ oranı ithal uskumru ile aynı. Bu çıkan dumandan belli. Palamudu ızgarada fazla tutmayacaksın, fazla pişirdiğin zaman lezzeti kaçar" dedi.

Palamut balığını çok sevdiğini ve imkanı olsa her gün balık tüketeceğini söyleyen Nuray Uslu, "Palamut balığının lezzetine doyum olmuyor. Elimizden gelse ve evde başka yemek olmasa her gün balık yeriz" diye konuştu.

1 Eylülden bu yana avın bereketli geçtiğini ifade eden balıkçı Recep Kahyaoğlu, "Önceki yıllarda palamut kıtlığı yaşanırken, bu yıl tam tersi. Vatandaşlar balığın bol olmasından ve fiyatların düşük olmasından memnun. Palamut tezgahta kilosuna göre 5-10 liraya satılırken, istavrit ve hamsinin fiyatı ise 8 lira. Zargananın kilosu 10 liradan satılıyor. Umarım havalar soğuduğunda fiyatlar artmaz, Şu an palamut yağlı ve çok leziz" dedi.

Türker Yeşil