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Balıkçı Kenan’dan engelli vatandaşlara balık ziyafeti

Engelliler günü dolayısıyla Balıkçı Kenan Restoranı sahibi Kenan Balcı, engelli vatandaşlar ve ailelerine balık ikramında bulundu.

Balıkçı Kenandan engelli vatandaşlara balık ziyafeti

09 Aralık 2016 22:33
Balıkçı Kenan’dan engelli vatandaşlara balık ziyafeti - Tıkla İzle

Engelli vatandaşlar önce pişirilen taze palamutları yedi, ardından da içerisindeki mumyalanmış yüzlerce deniz canlısı ile çok sayıda deniz materyalinin bir arada bulunduğu müzeyi gezdi. 

Balıkçı Kenan Restoranı sahibi Kenan Balcı, Engelliler Günü dolayısıyla engelli vatandaşlar ve ailelerine balık ikramında bulundu. Beylikdüzü ilçesinde Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan restoranda düzenlenen yemeğe Ak Parti Beylikdüzü İlçe Başkanı İsmail Damat, Kenan Balcı ve onlarca engelli vatandaş aileleriyle birlikte katıldı. Balıkçı Kenan, yemeğe katılan vatandaşlarla yakından ilgilenirken balıkları da kendisi dağıttı. Engelli vatandaşlar pişirilen kilolarca palamutu keyifle yerken aileler Kenan Balcı'ya düzenlediği yemekten dolayı teşekkür etti. Balıklarını yiyen engelli vatandaşlar ve aileleri restoranın içerisindeki mumyalanmış yüzlerce deniz canlısı ile çok sayıda deniz materyalinin bir arada bulunduğu müzeyi de gezdi.

“Engelli vatandaşlara sahip çıkmamız, daha fazla önem vermemiz gerekiyor”
Engelli vatandaşların topluma daha fazla karışması gerektiğini ve bu sebeple onlar için bir yemek düzenlediklerini söyleyen Kenan Balcı, “ Engelli vatandaşlarımız çok mutlu oldu, aile ortamını yaşadılar. Palamut balığı ikram ettik, doyana kadar balık keyfi yaşadılar. Bizde çok mutlu olduk, engelli deyip geçmeyelim. Herkes bir engelli adayıdır, engelli vatandaşlara sahip çıkmamız daha fazla önem vermemiz gerekiyor” dedi.

“Kenan Bey’e çok teşekkür ederiz”
Yemeğe katıldığı için çok mutlu olduğunu ifade eden Ülkü Çakmakçı, “ Bizim için çok güzel bir gün oldu, engelli çocuklarımız olduğu için her yere gidemiyoruz. Çoğu yerler çocuklarımızla bizi kabul etmiyor. Bize böyle mutlu bir gün yaşattığı için Kenan Bey’e çok teşekkür ederiz.

“Çocuklarının sevinci beni farklı etkiledi”
Düzenlenen yemeğin engelli çocuklar ve aileleri için çok değerli olduğunu belirten Sibel kurt, “Çok mutluyum, insanların burada bir araya gelmesi rahat rahat yemek yemesi, birbirleriyle duygularını paylaşmaları, çocuklarının sevinci beni farklı etkiledi. Kendi çocuğum için de başkalarının çocukları için de çok mutlu oldum” diye konuştu.

Yemek, Balıkçı Kenan, engelli vatandaşlar ve ailelerinin içerisinde çok sayıda mumyalanmış balığın bulunduğu müzede toplu hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi. 

Hasibe Karadağ - Mehmet Başa


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