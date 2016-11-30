Edinilen bilgiye göre, Fener mevkisindeki açıkta balık avladığı sırada motor bölümünde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıkan balıkçı teknesi zor anlar yaşadı. Ufak çapta çıkan yangına ilk müdahaleyi teknede bulunan personel yaptı. Şiddetli fırtına ve yağmurun da etkisiyle 155'e haber veren personel yardım istedi. Durumun Sahil Güvenlik'e de bildirilmesinin ardından ekipler harekete geçti. Liman açıklarına kadar gelebilen balıkçı teknesi dev dalgalar arasında güçlükle ilerleyebildi.

Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ait Palamar servisinin kılavuz teknesi, Sahil Güvenlik'e bağlı hücum bot ve deniz polisi tekneye yaklaşmaya çalıştı. Atılan halatlar yardımıyla tekne limana çekildi. 112 sağlık ekipleri de Liman Caddesi'ndeki iskeleye yönlendirildi. Tekneye giren sağlık ekipleri yaralı personelin olup olmadığını sordu. Balıkçı teknesindeki personel ise olaydan yara almadan kurtuldu. Olayda yaralının olmaması üzerine sağlık ekipleri de liman caddesinden ayrıldı.

Teknenin limana sığınmasıyla birlikte görevliler ve tekne personeli rahat bir nefes aldı.

Onur Altındağ - Sertaç Özdemir

