Balıkesir organ bağışında Türkiye 4. oldu

Devlet Hastanesi Organ Doku Nakil Koordinatörlüğü, 5 bin 245 organ bağışı ile bir çok ili geride bırakarak Türkiye’de 4. sırada yer aldı. Balıkesir Kamu Hastaneleri Birliği Mali Hizmetler Başkanı ve Organ Doku Nakil Koordinatörü Dr. Mehmet Suluoğlu, “Bizim için iki önemli şey var. Birincisi, beyin ölümü gerçekleşen hastaların ailelerinden aile onay alıyor ve bunun akabinde organ nakli gerçekleştirebiliyoruz. Bunun aslında en büyük temel taşı da bizlerin yaşarken vermiş olduğumuz bir karar. Beyin ölümü gerçekleştikten sonra aileler çok zor bir karar vermek zorunda kalıyor. Eğer bu konuda biz yaşarken bir karar verip vasiyet haline getirirsek çok büyük bir yol kat ediyoruz, hem de bizden sonra geride kalanları bu sorumluluktan ve zor karardan kurtarmış oluyoruz” dedi.

Balıkesir Devlet Hastanesi Organ Doku Nakil Koordinatörlüğünde görevli hemşire Emine Ekinci 2013 yılından bu yana eğitimlere ve bağışlara çok önem verdiklerini dile getirerek, “Verdiğimiz önem çerçevesinde bu güne kadar Türkiye’de ilk 10. sırayı her zaman koruduk. İlk 4. sıradayız. Son 1 ayda 342 bağış aldık. 2013 yılından bu yana Balıkesir Devlet Hastanesi olarak 5245 bağış aldık. Ocak ayından bu yana da 812 bağışımız var. Halka mümkün olduğunca ulaşmaya çalışıyoruz. 8 yıl öncesine nazaran çok iyi yerlerde olduğumuzu. Herkesi organ bağışlamaya davet ediyorum” şeklinde konuştu.



Otağ Fırıncıoğulları

