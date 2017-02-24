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Balıkesir’de 33 mülteci yakalandı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde 33 kaçak göçmen yakalandı.

Balıkesirde 33 mülteci yakalandı

24 Şubat 2017 16:58

KOM Grup Amirliği ekipleri, Ayvalık’ın Küçükköy Mahallesi Tekev mevkii olarak da adlandırılan bölgede operasyonlar düzenledi. Yapılan operasyonlarda A.Ö, E.A, F.Ö, H.K. ve E.A. isimli 5 organizatör şahıs yakalandı. Aynı operasyonda, organizatörlerin yasa dışı yollarla yurt dışına götürmek istediği biri çocuk, 13 kadın olmak üzere toplam 33 göçmen de ele geçirildi. Yakalan göçmenlerin Gine, Somali, Mali, Küba, Fas, Irak, Kongo ve Suriye uyruklu oldukları öğrenildi.

Ayvalık KOM Grup Amirliği’nin göçmen kaçakçılarına yönelik gerçekleştirdikleri operasyonlarda 2 panelvan, 2 binek otomobil, 1 adet 7.65 mm çapında tabanca, 7 adet fişek, 8 adet can yeleği ve 1 şişme bota da el konuldu. Yakalan A.Ö, E.A, F.Ö, H.K ve E.A isimli organizatörler yapılan sorgulamalarının ardından adli mercilere teslim edildi.

33 göçmene Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından insani yardım yapıldı. 

Suat Salgın

Etiketler: 33 mülteci, balıkesir


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