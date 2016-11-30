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Balıkesir'e yılın ilk karı düştü

Balıkesir'e yılın ilk karı düştü. Gönen'e bağlı Beyoluk ve Sebepli kırsal mahalleleri beyaza bürünürken, Sındırgı ilçesinin yüksek kesimlerinde de kar yağışı başladı.

Balıkesire yılın ilk karı düştü

30 Kasım 2016 11:58
Balıkesir'e yılın ilk karı düştü - Tıkla İzle

Meteorolojinin kar uyarısı sonrasında Balıkesir'in yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı. Gönen ilçesine 25 kilometre uzaklıktaki Beyoluk ve Sebepli kırsal mahallelerinde sabah saatlerinde kar yağışı başladı. Bir saat içinde mahalleler beyaza büründü. Yüksek kesimlerde kar yağışının aralıklarla sürdüğü öğrenildi.
Öte yandan, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde de yüksek kesimlerde kar yağışı başladı. Henüz bir olumsuzluğun yaşanmadığı yüksek kesimlerde ulaşım konusunda aksama olmadı.
Ayrıca, Sındırgı'nın Şahinkaya mevkinde başlayan kar yağışına görev için çıktıkları yolda yakalanan BASKİ personellerinin yaşadıkları anları esprili şekilde anlatarak kayda alması gülümseten görüntüler ortaya çıkardı.

Güler Kavak - Necip Karatuna

 


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