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Balıkesirspor'un kombine bilet ücretleri belli oldu

TFF. Lig takımlarından Balıkesirspor'un 2017-2018 futbol sezonunda iç sahada oynayacağı maçlara ait kombine bilet ücretleri belli oldu. 1. kategori kombine ücreti bin lira olurken, 4.kategori kombine bilet ücreti 100 TL olarak belirlendi.

Balıkesirsporun kombine bilet ücretleri belli oldu

24 Temmuz 2017 17:13

Balıkesirspor'un sahasında TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupasında oynayacağı maçlara ait kombine bilet ücretleri belli oldu. Balıkesirspor resmi sitesinden yapılan açıklama ile 1. kategori kombine bilet bedeli bin liradan satışa çıkarken, bu kategoriden kombine bilet alan taraftarlara Balıkesirspor forması ve 50. yıl kitabı hediye edilecek. 2. kategori kapalı tribün kombine biletleri 225 liradan, 3. kategori maraton tribün kombine biletleri 125 liradan, 4. kategori kale arkası kombine biletleri 100 TL'den satışa çıkarıldı. Kombine bilet satın alan taraftarların vizeleme ücretleri Balıkesirspor Kulübü tarafından ödenecek. Satışa çıkan kombine biletlerini kredi kartı ile alacak taraftarlara vade farklı 6 taksit uygulanacağı öğrenildi.  

Hüseyin Tokmak

Etiketler: balıkesirspor, kombine


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