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Balıklıgöl'de sonbahar

Trabzon'un Akçaabat ilçesinin Balıklı Yaylası'nda bulunan ve yaylaya ismini veren Balıklı Gölü bölgenin bakir kalmış güzelliklerinden biri olarak dikkat çekiyor.

Balıklıgölde sonbahar

04 Kasım 2017 09:26

Sonbahar mevsimi ile ıssızlaşan göl ve yayla Hıdırnebi Yaylası'na 4 km mesafede. Hıdırnebi Yaylası'na çıkılan yoldan gidilen göl ve yayla, fotoğraf tutkunlarının uğrak yerlerinden biri. Balıklı Göleti hem manzarası hem de çevresindeki ağaçlıklarla muhteşem bir manzara sunuyor. Göl yazın da pek çok kişinin hem dinlenmeye hem de piknik yapmaya geldiği bir yer olarak biliniyor.

Balıklıgöl kenarında alabalık tesisi bulunan Cemal Özkurt, gölün 1996 yılında DSİ ve köylüler yardımı ile yapılan yapay bir göl olduğunu söylerken, bölgenin bakir kalmış güzelliklerinden biri olan gölü ve yaylayı korumak için ellerinden gel gayreti gösterdiklerini belirtti.  

Ersen Küçük

 

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