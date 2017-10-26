Balkan Ralli Kupası Şampiyonu Orhan Avcıoğlu'nun sıradaki hedefi Galler

Zorlu ralliden birincilikle dönen Orhan Avcıoğlu-Burçin Korkmaz ikilisi, Balkan Ralli Kupası'nı kazanarak 17-18 Kasım'da Portekiz'de gerçekleştirilecek Avrupa Ralli Şampiyonası final yarışına katılmaya hak kazanırken, bir yandan da WRC2'deki iddiasını da tam gaz sürdürmeye devam ediyor. WRC2'ye katılan ilk Türk pilot unvanına sahip Orhan Avcıoğlu, 26-29 Ekim tarihlerinde İngiltere'de gerçekleşecek Galler Rallisi'nde ülkemizi temsil edecek.

Kurulduğu günden bu yana, birçok motorsporları organizasyonunda küresel anlamda Türkiye'yi temsil eden Toksport WRT, geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen Marmaris Rallisi'nden birincilikle dönerek, Balkan Ralli Kupası'nın sahibi oldu. Çekişmeli rallide zaman zaman zorlu anlar yaşayan Orhan Avcıoğlu-Burçin Korkmaz ikilisi, bu şampiyonlukla birlikte motor sporları tarihine adını altın harflerle yazdırırken, Kasım'da Portekiz'de yapılacak Avrupa Ralli Şampiyonası final yarışına katılmaya da hak kazandı.

Henüz birkaç gün önce Marmaris'ten gururla ayrılan Toksport WRT, vakit kaybetmeden rotasını İngiltere'ye çevirdi. WRC2'nin İngiltere ayağı olan Galler Rallisi'nde Ford Fiesta R5 ile boy gösterecek takım, tüm hazırlıklarını tamamladı. Galler Rallisi, kendine has toprak ve çamur zeminli ve bol ağaçlı etap karakteriyle dikkat çekiyor.

WRC2'ye katılan ilk Türk pilot unvanına sahip Orhan Avcıoğlu, 2018 yılı WRC2 takvimi için şimdiden tecrübe kazanarak geleceğe yatırım yapmayı hedefliyor. Avcıoğlu, bu önemli yarış için "Toksport WRT olarak hem Marmaris Rallisi’ni kazanmanın mutluluğunu hem de Balkan Ralli Kupası'nı ülkemize getirmenin gururunu taşıyoruz. Katalonya ve Galler Rallileri ile 2018 yılında gerçekleşecek şampiyonayı şimdiden takip etmeyi hedefliyoruz. Rekabetin çok yüksek olduğu WRC2'de başarılı olmak için tecrübeye ihtiyacımız var; bu sebeple Galler Rallisi de hazırlık sürecimizin bir parçası ve tecrübe kazanmaya gidiyoruz." yorumunda bulunarak gelecek vizyonlarını şimdiden ortaya koydu.