Başakşehir 'de mobilya dekorasyon işiyle uğraşan işadamı Mesut Boz, 2013 yılında işyerinin balkonunda yapımına başladığı 14,5 metre uzunluğundaki lüks teknenin imalini bitirdi. Üç katlı binanın en üstündeki lüks tekne görenleri hem şaşırtıyor, hem de teknenin nasıl suya indirileceğini konusunda insanlarda merak uyandırmaya devam ediyor.İşadamı ise şimdi tekneyi balkondan nasıl denize indireceğinin planlarını yapıyor.

“Hayal gibi bir şey ancak hayalimi gerçekleştirmek için başladım bu işe”

Tekne yapma sevdasının çocukluktan geldiğini belirten iş adamı Mesut Boz, “Yat tutkusu, çocukluktan beri ben de var olan bir duygu. Denizi ve balık tutmayı seviyorum. Böyle olunca da tekne ve deniz tutkusu çocukluktan beri var. Belki hayal gibi bir şey ancak işyerimizin balkonunda böyle bir yerimiz vardı, hayalimizi gerçekleştirmek için başladığımız bir şey. İşyerimin balkonunda yapabilir miyim mantığıyla burada bu işe başladık. Başardığımıza da inanıyorum. Denize indirdiğimizde de tam anlamıyla başarmış sayılacağız belki ama bu noktaya kadar getirdik. Normal şartlarda tersanelerde olması gereken şeyi biz balkonda yapıyoruz. Biz de burada kendi tersane ortamımızı oluşturduk. Tersaneden tek farkımız ise yerimizin yüksekte olması” ifadelerini kullandı.

Hava koşullarının yapım sürecinde sorunlar oluşturduğunu dile getiren Boz, “Bir çadırımız vardı ahşaptan yaptığımız, üzerini branda ile kapattık. Ciddi rüzgarlar oldu bu dönem içerisinde, desteklemek durumunda kaldık. Kar yağdı balkonun çökme riski oldu, alttan destekledik kuvvetli rüzgarlarda uçma riski oldu. Çelik halatlarla uçmasın diye çatıyı bağladık, yani sürekli olarak mücadele ettik. Yüksek olmasının da bu tip dezavantajları oldu bize, hava koşullarının hep bir dezavantajı oldu. Ama bir şekilde bu günlere kadar getirdik” diye konuştu.

Tekneyi gören vatandaşlar şaştı kaldı

Binanın balkonunda tekneyi görünce şaşkına dönen Kasım Tuncer, “Sabah işe geldim, camı açtığımda bir baktım karşımdaki binanın çatısında tekne var. Kendi kendime bu nasıl geldi buraya diye sordum. Daha sonra dışarı çıkıp baktık, adam meğer çatıda tekne yapıyormuş. Kendisi mobilyacı birisi, imkanı da var ve zevk amaçlı olarak bu tekneyi yapıyor. Helal olsun. Şimdi merak ettiğimiz bir şey var; o tekneyi orada yaptılar ancak aşağıya nasıl indirecekler” dedi.

Yoldan geçerken görüp şaşkın bakışlarını gizleyemeyen Hasan Orbay, “Çok şaşırdık tekneyi görünce. Muhtemelen tekneyi koymaya yeri yok ki oraya koymuş. Yoldan geçen herkes de şaşırıyor. Bence değişik bir konsept olmuş. Gören herkes bakakalıyor. Değişik olmuş” dedi. Yoldan geçen İbrahim Polat ise, “İlk kez görünce ben de çok şaşırdım tabi. Bunu hobi olarak mı yapıyor yoksa daha sonra vinç yardımıyla indirip denize mi götürecek diye düşündüm. Ama çok enteresan geldi ilk baktığımda. Hobi olarak düşünüldüğünde çok güzel bir çalışma olduğunu görüyoruz. Yapan kişi de ilginç biriymiş, çatıya tekne koyan birisini ilk defa görüyorum” şeklinde konuştu.

HARUN BASAT-MEHMET BAŞA