Balona röveşatanın ardından saksıya tekme

Sabah dükkânını açmaya gelen esnaf, çiçek dikili saksının yerde olduğunu gördü. Saksıya bir aracın çarptığını düşünen esnaf, aracı tespit etmek için güvenlik kamerası görüntülerini inceleyince büyük şaşkınlık yaşadı. Görüntülerde sabah erken saatlerde kaldırımda yürüyen bir genç, yolun kenarında bulunan plastik saksıya doğru yaklaşıp tekme atıyor. Saksının devrilmemesi üzerine genç sinirlenip bir kez daha koşarak tekme atıyor. Vurmanın şiddetiyle saksı bir tarafa düşerken, genç de diğer tarafa savrularak yere düşüyor. Hiçbir şey olmamış gibi ayağa kalkan genç, yoluna devam ediyor.

Ömer Çetin - Burak Altun