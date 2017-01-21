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Balonla gelen uzlaşma

Trabzon’da seyyar satıcılık yapan genç, zabıta ile tartışarak mukavemette bulununca hakkında dava açılmaktan dağıttığı Türk Bayraklı balon sayesinde kurtuldu.

Balonla gelen uzlaşma

21 Ocak 2017 14:53

Trabzon’da balon satarak geçimini sağlayan Burak Tapan (18) geçtiğimiz Kasım ayında sahil mevkiinde balon sattığı esnada kendisine müdahale etmeye çalışan Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nde görevli zabıtalar Sedat Velioğlu (39) ve Serkan Gençoğlu (39) ‘nu yaralayarak hakaret etti. Zabıta ekiplerinin, Burak Tapan’dan şikayetçi olması üzerine soruşturma dosyasını ele alan Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosunca hukuk bilgisine sahip bir uzlaştırmacı görevlendirildi.

Balon satan genç ile zabıta ekiplerini bir araya getiren ve olayı irdeleyen uzlaştırmacı Okan Yılmaz, taraflara uzlaştırmanın kapsamını ve sonuçlarını aktardı. Zabıta ekipleri, baloncu Burak Tapan’dan Trabzon Meydan Parkı'nda çocuklara ve gençlere 100 adet Türk bayrağı işlemeli balon dağıtmasını ve bu şekilde uzlaşabileceklerini şart koştular. Bunu kabul eden Burak Tapan isimli baloncu satıcısı meydan parkında çocuk ve gençlere 100 adet Türk bayrağı işlemeli balon dağıtarak uzlaştı ve mahkemelik olmaktan kurtuldu.
Burak Tapan yaptığı açıklamada, balon satarak geçimini sağladığını ve eyleminden ötürü pişmanlık duyduğunu ve zabıtaların Türk bayrağı işlemeli balon dağıtma isteğini yerine getirmekten mutluluk duyduğunu dile getirdi. Tapan, “Zabıtalarla aramızda yer meselesinden dolayı bir tartışma geçti. Benden şikayetçi oldular. Bende şikayetlerini geri alma konusunda kendileriyle uzlaştım. Savcıda Türk Bayraklı balonları dağıtmamı söyledi. Bende bunu gerçekleştirdim” dedi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nde görevli Zabıta memuru Serkan Gençoğlu da yaptığı açıklamada, “İşbortacılık yapan gence müdahale ettiğimiz sırada tarafımıza bulunduğu mukavemetten dolayı şikayetçi olduk. Durum savcılığa intikal etti. Savcılığın uzlaşma talebi üzerine uzlaşma taleplerini kabul ettik. 100 adet Türk Bayraklı balonu çocuklara dağıtması hususunda daire başkanlarımız ve kurum amirlerimizle görüşmek suretiyle bunu talebi kabul ettik” diye konuştu.

Uzlaştırmacı Okan Yılmaz da, hakaret, tehdit, kasten yaralama ve daha birçok suçta uzlaşmanın mümkün olduğunu hatırlatarak, “Geçtiğimiz aylarda yapılan yasal değişiklikle uzlaştırma kapsamına giren suçlar arttırıldı. Hakaret, tehdit, kasten yaralama ve daha birçok suçta uzlaşmak mümkün. Dava açılması durumunda dosyaların karara bağlanması 6 ay ila 1,5 yıl arası sürmekte ve vatandaşlar duruşmalara gidip gelmek stresini yaşayarak yaşadıkları olayı tekrar tekrar hatırlayıp travma içerisine girerek huzursuzluk yaşamaktadır. Uzlaşma sayesinde bu mağduriyetin de önüne geçiliyor. Şikayet konusu olayından bir müddet sonra yani soğuma süreci” olarak adlandırılan bir vakitte Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından atanan uzlaştırmacılar tarafından olayın şikayetçisi ile şüphelisi ile bir araya getirilmekte, mağdurların talepleri doğrultusunda şekillenen ve hukuka uygun isteklerle onarıcı adalet mekanizması sağlanmaktadır. Bu çerçevede mağdurların zararları giderilmektedir. Uzlaşan şüphelilerin dosyaları kapandığından sabıkalı olmaktan da kurtularak adli sicillerine herhangi bir kayıt işlememektedir. Gözlemlerimizde Trabzon insanının da uzlaşmaya yatkın olduğunu görmüş bulunmaktayız” şeklinde konuştu.  

Bekir Koca-Ozan Köse

Etiketler: balon, uzlaşma


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