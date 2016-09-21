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Balyoz savcısı Hüseyin Kaplan, Altan kardeşlerin soruşturmasında ifade verdi

FETÖ soruşturmasında tutuklanan eski Balyoz Planı davası savcısı Hüseyin Kaplan, gazeteci-yazar Ahmet Altan ile kardeşi Prof. Dr. Mehmet Altan'ın, 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili gözaltına alındıkları soruşturma kapsamında tanık olarak dinlendi.


21 Eylül 2016 16:53

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcılığı tarafından yürütülen 15 Temmuz Darbe Girişimi soruşturması kapsamında, gözaltına alınan gazeteci Ahmet Altan ve Prof.Dr. Mehmet Altan’ın 11 günlük gözaltı süresinin ardından bugün adliyeye çıkarılmaları bekleniyor.
Taraf Gazetesi eski yöneticilerinden Yasemin Çongar, Ahmet Altan'ın çocukları Sanem ve Kerem Altan, Altan kardeşlere destek olmak için Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nda bekliyor.
FETÖ'nün yargı yapılanması soruşturması kapsamında bir süre firari olan ve 21 Ağustos'ta "FETÖ üyeliği" suçundan tutuklanan Balyoz Davası eski savcılarından Hüseyin Kaplan, savcılığın talimatıyla dün tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nden Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Kaplan’ın, Altan kardeşlerin soruşturmasında “tanık” olarak dinlendiği, ifadesinin ardından tekrar cezaevine götürüldüğü kaydedildi.
Altan kardeşlerin soruşturması kapsamında, başka bir suçtan daha önce tutuklanan gazeteci Nazlı Ilıcak'ın da “şüpheli” olarak dinleneceği öğrenildi.

Başak Akbulut

 


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