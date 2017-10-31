Bandırma Kırmızı seri peşinde

Türkiye Basketbol Ligi 6. hafta karşılaşmasında Bandırma Kırmızı, 1 Kasım Çarşamba 18.00’de Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu’nda Samsun Büyükşehir Anakent’e konuk olacak. Mücadeleyi Turgut Işık, Erhan Gürsel ve Emre Şimşek hakem üçlüsü yönetecek.

Ligin 5. haftasında sahasında ligin iddialı ekiplerinden Petkimspor’u konuk eden Kırmızılı gençler, başından sonuna kadar üstün oynadığı maçta rakibini 89-82 yenerek ligdeki ilk galibiyetini elde etmişti. Bandırma Kırmızı’da Şehmus Hazer 26 sayı-6 ribaund-1 asistle maçın en skorer ismi olurken, Charles Jackson 8/8 saha içi isabetiyle 17 sayı-5 ribaund-2 asist, Eray Akyüz 14 sayı-3ribaund-4 asist, Erxhan Osmani 12 sayı-4 ribaund-1 asistle galibiyete katkı koyan diğer isimler olmuştu.

İbrahim Aldemir

