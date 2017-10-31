Diğer
Kategoriler

Bandırma Kırmızı seri peşinde

Ligde ilk galibiyetini sahasında Petkimspor’a karşı alan Bandırma Kırmızı, hafta içi mesaisinde 1 Kasım Çarşamba 18.00’de deplasmanda Samsun Büyükşehir Belediyesi Anakent’e konuk olacak.

Bandırma Kırmızı seri peşinde

31 Ekim 2017 19:17

Türkiye Basketbol Ligi 6. hafta karşılaşmasında Bandırma Kırmızı, 1 Kasım Çarşamba 18.00’de Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu’nda Samsun Büyükşehir Anakent’e konuk olacak. Mücadeleyi Turgut Işık, Erhan Gürsel ve Emre Şimşek hakem üçlüsü yönetecek.

Ligin 5. haftasında sahasında ligin iddialı ekiplerinden Petkimspor’u konuk eden Kırmızılı gençler, başından sonuna kadar üstün oynadığı maçta rakibini 89-82 yenerek ligdeki ilk galibiyetini elde etmişti. Bandırma Kırmızı’da Şehmus Hazer 26 sayı-6 ribaund-1 asistle maçın en skorer ismi olurken, Charles Jackson 8/8 saha içi isabetiyle 17 sayı-5 ribaund-2 asist, Eray Akyüz 14 sayı-3ribaund-4 asist, Erxhan Osmani 12 sayı-4 ribaund-1 asistle galibiyete katkı koyan diğer isimler olmuştu. 

İbrahim Aldemir
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 14°C

  • Ankara

    Ankara 9°C

  • İzmir

    İzmir 17°C

  • Bursa

    Bursa 13°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç