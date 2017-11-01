Bandırmaspor'dan dört kişilik scout timi

Bandırmaspor Basın Sözcüsü Erol Rüzgar, ligin uzun bir maraton olduğunu ve inişleri gibi çıkışlarının da olacağını vurgulayarak, "Biz ligin en iyi takımıyız. Sakatlıklarımız ve motivasyon yüzünden puanlar kaybettik. Sabırlı olmak zorundayız. Altay deplasmanından da puanlarla döneceğimizi düşünüyorum. Şampiyon olarak bir üst lige çıkacağız" dedi.

"Haluk Türkeri sezonu kapattı"

Takımda çapraz bağlarında sorun olan Haluk Türkeri'nin sezonu kapattığını ve 6 Kasım'da ameliyat olacağını belirten Rüzgar, "Fatih iyileşme aşamasında. Kart cezalılarımız da bu hafta takıma dönüyor. Biz başarıya, şampiyon olacağımıza inanıyoruz. Bizim inandığımız gibi şehir de buna inanmalı. Bizi üzen tek şey kulübe bir kaşkol bile almayarak katkıda bulunmayan insanların bizi eleştirmesi oluyor" dedi.

"Dört kişilik scout timi oluşturduk"

Geçtiğimiz ay istifasını veren Erhan Elmastaş'ın yerine başkanlık görevine seçilen Hasan Çakmak'ın yönetiminde bazı yeni kararlar alındığını ifade eden Rüzgar, "Eski Bandırmasporlu futbolcuların da aralarında bulunduğu dört kişilik bir scout timi oluşturduk. Bu tim, transfer etmek istediğimiz futbolcuları izleyerek rapor verecek. Artık izlemeden futbolcu almayacağız. Futbol izleme komitemiz Şansal Akacak, Saffet Güneş, Faruk Ahlatlı ve Mustafa İzgü’den oluşuyor. Bu arkadaşlarımız dönüşümlü olarak bazı maçlarda transfer etmek istediğimiz futbolcuları takip edecekler" dedi.

Uğur: "4-5 transfer yapacağız"

Rüzgar'dan sonra konuşan Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Uğur ise ligde 10 haftayı geride bıraktıklarını ve iyi bir dereceyle yola devam ettiklerini ifade ederek, "Geldiğimiz noktada beklediğimiz yerdeyiz. Puan sıkıntımız yok. Ancak oyun olarak henüz iyi olmadığımız anlar oluyor. Adaptasyon sorunu yaşıyoruz. Üst ligden gelen oyuncularımız özellikle bu sorunu yaşayabiliyor. Ama bu oyuncularımızın da bu lige artık alıştıklarını Şanlıurfa maçında gördük. Bu lig mücadele ligi. Devre arasına kadar bu ortalama ile gitmek istiyoruz. Kadrodaki sayısal eksikliklerimizi de tamamlayınca ipi göğüsleyeceğiz. Kalecilerin dışında 22 oyunculuk bir kadromuz olmalı. Bu sayıyı yakalamak için 4-5 transfer yapacağız. Takıma hemen katkı yapacak nitelikli oyuncular almak istiyoruz" dedi.

İbrahim Aldemir