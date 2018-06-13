Bangladeş için Dünya Kupası iki takımdan ibaret

Tüm dünyada heyecanla beklenen Dünya Kupası öncesi Bangladeş’te farklı bir durum yaşanıyor. Bangladeşli futbolseverler, ülkelerinin bu turnuvaya katılamamasından dolayı yalnızca Arjantin veya Brezilya’yı destekleme kararı aldı. Ülkedeki evlerin balkonlarında ve çatılarında Arjantin ve Brezilya bayrakları görülürken, taraftarlar tuttukları ülke için kilometrelerce uzunlukta bayrak açtı. Bangladeş halkı ayrıca evlerini ve araçlarını destekleri ülkenin bayrağına boyadı.

Sokak sokak gezen futbolseverler, tuttukları takım lehine gösterilerde bulunarak eğlenceli bir yarışa girdi.

Moshiur Rahman