Bangladeş’e sağlık alanında destek devam ediyor

Bangladeş Aile ve Sağlık Bakanlığına bağlı ShaheedSuhrawardy Tıp Fakültesi ve Araştırma Hastanesinin Hasta Koğuşunun ve Günlük Kemoterapi Ünitesinin Kurulumu Projesi, T.C. Dakka Büyükelçisi Devrim Öztürk, TİKA Güney Doğu Asya ve Latin Amerika (DOGAL) Dairesi Başkanı Dr. Rahman Nurdun, Dakka Program Koordinatörü Ahmet Refik Çetinkaya’nın katılımıyla düzenlenen temel atma töreni ile başladı.

ShaheedSuhrawardy Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi 1963 yılında kurulmuş olup zaman içerisinde fiziki olarak büyütülerek yaklaşık 19 milyon kişinin yaşadığı Dakka’nın en yoğun kullanılan hastanelerden birisi haline geldi. Hastane bünyesinde 2006 yılından itibaren tıp eğitimi verilmeye başlanmış olup, 2017 yılı itibariyle fakültenin öğrenci sayısı 900’ün üzerinde bulundu. Bugün itibariyle 1100 yatak kapasitesine sahip olan hastanenin 2 yıl içinde yapılacak yatırımla 2200 yatak kapasitesine ulaşması planlanıyor.

TİKA tarafından gerçekleştirilecek olan proje kapsamında hastanenin hasta koğuşları, hemşire odası, doktor odası, güç üniteleri, hasta ve refakatçi bekleme salonu, banyo ile tuvaletleri tamamen yenilenecek. Proje ile hasta tedavisinin uluslararası standartlarda yapılabilmesi amaçlanıyor. Yapılacak yatırımlarla projenin Bangladeş’te örnek pilot bir proje olması hedefleniyor. Modernizasyonu yapılan 60 yataklı hasta koğuşunun ve 6 yatak kapasiteli günlük kemoterapi ünitesinde kullanılacak tıbbi ekipman ve cihazlarda TİKA tarafından temin edilecek.

Kurulmakta olan hasta koğuşları ve kemoterapi ünitesindegörev yapacak personelin Türkiye’de eğitim alması da planlanıyor. Temel atma törenine katılan Hastane Başhekimi Prof. Dr. Uttam Kumar Barua ve Başhekim Yardımcısı Dr. Mamun Morshedile hastane idarecileri ve doktorlar, TİKA tarafından gerçekleştirilen projeden dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek, Türk halkına yardımlarından dolayı duydukları gönülden muhabbeti ve sevgiyi dile getirdi.

Başhekim Barua, Bangladeş Kurucu Cumhurbaşkanı Mucibur Rahman’ın kızı ve 2009'dan bu yana Bangladeş Başbakanı olan Şeyh Hasina Vecid’in TİKA’nın modernizasyonunu sağladığı hastaneye özel bir önem verdiğini belirtti. Barau konuşmasında, BaşbakanVecid’in bu hastaneden “mahallemizin hastanesi” olarak bahsettiğini ve kendisinin şahsen defaetle hastaneyi ziyaret ederek, hastanede yapılan çalışmaları yakından takip ettiğini söyledi.

Başhekim Yardımcısı Morshed, TİKA’nın Bangledeş’te başta sağlık olmak üzere birçok alanda gerçekleştirdiği projeler ile iki ülke arasındaki işbirliğinin artmasına önemli katkılar sağladığını dile getirdi. Morshed konuşmasında Bangledeş’in bağımsızlığını ilanından itibaren geçen tüm aşamalarda Türkiye’nin her zaman yanlarında olduğunu söyledi.

T.C. Dakka Büyükelçisi Devrim Öztürk ise, iki ülke arasında geçmişten gelen iyi ilişkilere vurgu yaparak Bangladeş’in bağımsızlığını kazanmasından itibaren Türkiye Cumhuriyeti devleti ve milleti olarak her zaman Bangladeşliler ile omuz omuza olunduğunu vurguladı. TİKA DOGAL Dairesi Başkanı Nurdun, konuşmasında Bangladeş’in TİKA’nın önem verdiği ülkelerden biri olduğunu ve burada yapılan çalışmaları çok yakından takip ettiğini, TİKA tarafından Bangladeş’te gerçekleştirilen projelerin iki ülke arasında var olan dostluk ilişkilerinin daha da geliştirilmesi için önem arz ettiğini dile getirdi. Kurtuluş Savaşı’nda Türkiye’nin yanında olan Bangledeş halkına karşı vefa borcu olduğunu belirten Nurdun, TİKA tarafından geçtiğimiz yıllarda Bangledeş’te sağlık alanında 10 köy kliniği kurulması ve ambulans hibeleri gibi birçok projenin başarıyla tamamlanmasından dolayı duyduğu memnuniyeti ifade etti.