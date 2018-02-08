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Bangladeş’in eski Başbakanına 5 sene hapis cezası verildi

Bangladeş'in eski Başbakanı Begum Khaleda Zia, yolsuzluk suçlamasıyla 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Bangladeşin eski Başbakanına 5 sene hapis cezası verildi

08 Şubat 2018 13:04

Bangladeş Milliyetçi Parti Başkanı ve 1991-1996 ve 2001-2006 dönemlerinde ülkenin Başbakanı olan Begum Khaleda Zia hakkında 2008'de açılan yolsuzluk davasında bugün karar verildi. Eski Başbakan yolsuzluk suçlamasıyla 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Karar, başkent Dakka'da gerçekleştirilen duruşmada alındı. Zia, yasadışı yollarla toplanan parayla ölen eşi ve eski Devlet Başkanı Ziaur Rahman adına kurulan yardım kuruluşu için toprak satın almakla suçlanıyordu. Khaleda Zia’nın yanı sıra kendi oğlu Tareque Rahman ve o dönemde görev alan 8 kişiye 10 sene hapis ve 910 bin TL para cezası verildi.

Duruşma sırasında yüzlerce kişi de Zia'ya destek olmak için mahkeme önünde toplandı. 

Moshiur Rahman
 

 

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