Yavru bir kedinin kapatılan Bank Asya’nın Şair Fuzuli Caddesi üzerindeki şubesinin içinde mahsur kaldığını gören hayvanseverler harekete geçti. Banka şubesinin önüne gelen Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Eskişehir İl Temsilcisi Ayten Tutkun ve beraberindekiler, ilgililerle iletişime geçti. Hayvanseverler, banka şubesi önüne gelen polis ekipleri ve bankanın güvenlik görevlisi ile birlikte Odunpazarı Belediyesi Hayvan Sağlık Merkezi Toplama Ekibi’ni beklemeye başladı. Kısa sürede şube önüne gelen Hayvan Sağlık Merkezi ekipleri, güvenlik görevlisinin kapıyı açmasıyla içeriye girdi. Ekipler, özel bir ağla yakaladıkları yavru kediyi hayvanseverlerin alkışları eşliğinde gerekli tedavilerini yapmak üzere barınağa götürdü.

HAYTAP İl Temsilcisi Ayten Tutkun, hayvanı sağ salim kurtardıkları için mutlu olduklarını belirterek, yavru kediye erkekse “Bank”, dişiyse “Asya” ismini vereceklerini söyledi.

“Hayvanları Koruma Günü’nü kutlamıyoruz”

Tutkun, yarının 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü olduğunu da hatırlatarak şöyle konuştu:

“Maalesef HAYTAP olarak biz bugünü ülkemizde kutlamıyoruz. Çünkü var olan bir şeyler kutlanır. Hayvanlar korunmadığı, hakları sayılmadığı için bizler anıyoruz diyelim.”

Odunpazarı Belediyesi Hayvan Sağlık Merkezi Toplama görevlisi ise, “Tedavileri yapılacak, kısırlaştırılacak. Sahiplendirilmesi için de bir süre barınağımızda bekleyecek. Eğer sahiplenme olmazsa buraya geri salacağım. Çünkü aldığımız bölgeye salmak durumundayız” ifadelerini kullandı.

Kadir Çetin - Selim Kuşcu

ESKİŞEHİR