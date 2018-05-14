Banka çalışanı son anda önledi! Sahte polisler...

Edinilen bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi, Yurt Mahallesi'nde meydana gelen olayda,

annesinden kalan 920 lira yetim maaşı ile geçinen Yeter Kaçar'ın (52) ev telefonu çaldı. Kaçar telefonu açtığında karşısındaki kişi polis olduğunu söyleyip kimliğini kaybedip kaybetmediğini sordu. Kaçar ise hatırlamadığını söyleyince arkadan sürekli telsiz seslerinin geldiği telefondaki şahıs Fetullahçı Terör Örgütünün üst düzey bir elemanının yakalandığını, üzerinden Yeter Kaçar kimliği çıktığını belirtti. Bunun üzerine kadın korkup paniklemeye başladı. Sahte polis bunu fırsat bilerek, "Biz sizin FETÖ'cü olmadığınızı biliyoruz. Ancak yasal olarak araştırma yapmamız gerekiyor bunun için de bir miktar para lazım. Para devlet güvencesinde olacak sana operasyon bittiğinde geri vereceğiz" dedi. Bu konuşmalar üzerine Yeter Kaçar, "Benim param yok, ben annemden kalan ayda 920 lira aylık ile geçiniyorum ancak size bu parayı verebilirim" diye cevap verdi.

Sahte polis ise, "Bu kadar az para ile olay çözülmez. Bakın bu çok önemli bir olay bize yardımcı olmazsanız FETÖ'den tutuklanırsınız. Bir daha da içeriden çıkamazsınız. Gidin bize bankadan kredi çekin. Sizin maaşınız var devlet size kredi verir. Krediyi de ne kadar fazla çekebilirseniz o kadar çekin devlet bu parayı geri size verecek rahat olun. Ucunda cezaevine girmek var" dedi.



Yeter Kaçar, en yakındaki bir bankanın şubesine gitmek için yola çıktı. Bu arada kadına cep telefonundan arayıp kimseyle konuşmaması için sürekli meşgul ettiler. Kadın bankaya gelip kredi çekmek istediğini söyledi. Ancak özel güvenlik görevlisi kadının korktuğunu fark ederek, "Teyze neden kredi çekmek istiyorsun, biraz sakin ol" dedi. Bunun üzerine kadın "Polisler beni kurtaracak para çekmem lazım bana hemen 20 bin lira kredi verin" diye yanıt verdi.



Güvenlik görevlisi kadını sahte polislerin dolandırmaya çalıştığını anlayıp onu sakinleştirmeye çalıştı. Özel güvenlik görevlisi durumu polise bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen polis zanlıları yakalamak için kadının konuşmasını istedi ancak sahte polisler durumu anlayıp küfredip telefonu kapattı.

Yetim maaşı ile geçimini sağlayan kadın ise dolandırılmaktan özel güvenliğin dikkati sayesinde kurtuldu. Olayın şokunu atlatamayan kadın bir akrabası tarafından bankadan alınarak evine götürüldü.