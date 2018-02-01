Bankalarda istihdam azaldı

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), Türkiye’de bankacılık sistemi banka, çalışan ve şube bilgileri Aralık 2017 istatistiklerini yayınlandı. Buna göre; bankacılık sisteminde Aralık 2017 itibariyle 52 banka faaliyet gösterdi. Mevduat bankaları sayısı 34, kalkınma ve yatırım bankaları sayısı 13, katılım bankaları sayısı 5 oldu. Bank of China Turkey A.Ş., 2 Mayıs 2016 tarihinde faaliyet izni aldı ve 1 Aralık 2017 tarihinde faaliyetlerine başladığı kaydedildi.

İstihdam

Aralık 2017 itibariyle mevduat bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarında toplam çalışan sayısı 193 bin 504 kişi oldu. İstihdam, 2016 yılsonuna göre yüzde 1,6 oranında azalarak 3 bin 195 kişi olurken, 2017 üçüncü çeyreğine göre ise bin 560 kişi azaldı.

Cinsiyet ve eğitim durumuna göre çalışan

Bankacılık sektöründe kadın çalışan oranı yüzde 51, erkek çalışan oranı ise yüzde 49 oranında kaldı. Aralık 2017 dönemi itibariyle, bankacılık sektöründe çalışanların yüzde 79’u yükseköğretim kurumları mezunu, yüzde 7’si ise yüksek lisans ve doktora yapmış olanlardan oluştu. Bu oran orta öğretim için yüzde 14 oldu.

Şube

Aralık 2017 itibariyle mevduat bankaları ile kalkınma ve yatırım bankaları toplam 10 bin 550 şubeye sahipler. Şube sayısı, 2016 yılsonuna göre 231 adet, bir önceki döneme göre 108 adet azaldığı da bildirildi. Aralık 2017 dönemi itibariyle mevduat bankalarında banka başına ortalama şube sayısı 309 oldu.

Nüfus başına çalışan ve şube

2017 yıl sonu itibariyle, yüz bin kişiye düşen çalışan sayısı 239 iken şube sayısı da 13 oldu.

Kişi başına düşen şube ve çalışan

Avrupa Birliği’nde 2016 yılı itibariyle yüz bin kişiye düşen çalışan sayısı 575 iken şube sayısı da 44 olarak hesaplandı. Gelişmekte olan ülkelerde ise söz konusu rakamlar sırasıyla 379 ve 12 şeklinde açıklandı.

