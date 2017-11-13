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Bankta otururken silahlı saldırıya uğradı

İzmir’in Bayraklı ilçesinde, 32 yaşındaki bir adam bankta otururken kimliği belirsiz bir şahıs tarafında silahlı saldırıya uğradı. Saldırı anları güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Bankta otururken silahlı saldırıya uğradı

13 Kasım 2017 11:41
Bankta otururken silahlı saldırıya uğradı - Tıkla İzle

Olay, dün gece saat 22.00 sıralarında Sevgi Yolu üzerinde bulunan bir bankta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, bankta oturan 32 yaşındaki Yaşar Hatun’u hedef alarak pompalı tüfekle ateş etti. Sağ bacağına isabet eden saçmalardan yaralanan Hatun, kanlar içinde yere yığılırken, çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Hatun, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Hatun’un sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olay sonrası kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını inceleme altına aldı.

Saldırı anı saniye saniye güvenlik kamerasında
Bankta oturduğu esnada saldırıya uğrayan Hatun’un saldırıya uğradığı anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde saldırıyı gerçekleştiren şahsın Hatun’a arkadan yanaştığı ve saldırıyı gerçekleştirdikten sonra koşarak uzaklaştığı yer alıyor.
 

 

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