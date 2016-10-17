Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Hamidiye Mahallesinde yaşandı. Eşiyle birlikte çay içtikten sonra banyoya giden Aziz Gamsız (75), ellerini yıkamak isterken lavaboda asılı olan perdeye takılarak yere düştü. Düşme sesiyle birlikte banyoya giden eşi, kocasını kanlar içinde yerde yatarken gördü. Sağlık ekiplerine haber veren kadın, komşularından da yardım istedi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, kalbi duran yaşlı adama ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Buradaki bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayan yaşlı adam hayatını kaybetti. Ceset, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şinasi İnan

ŞANLIURFA