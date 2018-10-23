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Barajda boğulan 3 arkadaş yan yana toprağa verildi

Barajda boğulan 3 arkadaş yan yana toprağa verildi
Barajda boğulan 3 arkadaş yan yana toprağa verildi

Aksaray’da Mamasın Barajı'nda balık tutmak isterken kayıklarının batması sonucu boğulan 3 arkadaş yan yana toprağa verildi.

Olay, önceki gün Gülağaç ilçesine bağlı Çatalsu köyü Mamasın Barajı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, balık tutmak için gittikleri Mamasın Barajı'nda kayıklarının batması sonucu kaybolan Ahmet Şen (40), Şaban Asal (40) ve Dumrul Duru'nun (40) cesedi yapılan arama çalışmaların ardından dalgıçlar tarafından barajda bulundu. Ahmet Şen, Şaban Asal ve Dumrul Duru'nun (40) cenazeleri Somunca Baba Külliyesine getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından cenazeler gözyaşları arasında Ervah Kabristanlığı'nda yan yana defnedildi.
Ahmet Şen'in iş arkadaşı Gökhan Ünlü, gazetecilere yaptığı açıklamada, arkadaşının balık tutmayı çok sevdiğini söyleyerek, "Ahmet hemen her hafta balık tutmaya giderdi. Her defasında da ilk defa gidiyormuş gibi heyecanlanırdı. Daha önce olta ile balık tutuyordu. Bu defa tekne bulmuşlar. Baraja tekne ile açılmışlar. Sanırım bir rüzgar gelmiş, tekne alabora olmuş. Tekne demir olduğu ve o nedenle battığı, balçıktan dolayı da yüzemedikleri söyleniyor. Çok üzgünüz" diye konuştu.  

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