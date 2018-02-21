Barakada çıkan yangın araçlara sıçradı

Yangın saat 02:00 sıralarında Eyüpsultan Defterdar Mahallesi Fethi Çelebi Caddesi üzerinde bulunan araç kiralama firmasına ait olan bir barakada meydana geldi. Kısa sürede büyüyen alevler barakanın yanında bulunan 2 araca sıçradı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası baraka söndürülürken, alevlerin sirayet ettiği araçlar ise itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Barakadaki yangın araçlara sıçradı

D100 karayolu kenarında bulunan bir rent a cara ait olan barakada çıkan yangın, park halindeki 2 araca sıçradı. Henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken, araçlara sirayet eden yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonrası baraka ve 2 araç kullanılamaz hale geldi.



Yangına bakarken kaza yaptı.

Öte yandan Topkapı istikametinden Ankara istikametine gitmekte olan bir araç sürücüsü D100 karayolu üzerinde seyir halinde iken yol kenarında olan baraka yangını izlemek isterken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kaza sonrası araçta ufak çaplı maddi hasar meydana geldi.

Selim Bayraktar