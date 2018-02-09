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Barcelona, takımın başına Svetislav Pesic’i getirdi

Barcelona Lassa, Başantrenör Sito Alonso ile yollarını ayırdıktan sonra Svetislav Pesic ile anlaştı.

Barcelona, takımın başına Svetislav Pesici getirdi

09 Şubat 2018 16:09

THY Euroleague ve İspanya Ligi’nde istenilen performansı sergileyemeyen FC Barcelona Lassa, faturayı Başantrenör Sito Alonso'ya keserek yollarını ayırmıştı. Daha sonra antrenör arayışına giden Barca, takımı deneyimli bir isme emanet etti. İspanyol ekibi, Sırp çalıştırıcı Svetislav Pesic ile anlaştı. Kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Pesic ile 30 Haziran 2018’e kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.
Pesic, Barcelona’yı daha önce 2002-2004 yıllarını arasında çalıştırmıştı. Deneyimli antrenör, 2003 yılında Barca ile Euroleague şampiyonluğu yaşadı. 68 yaşındaki antrenör, Barcelona ile ayrıca 2003-2004 sezonunda da İspanya ACB Ligi’nde kupasını müzeye götürdü.

Barcelona, bu sezon THY Euroleague’de 12., ACB Ligi’nde de 3. sırada bulunuyor. 

Oğuzhan Ort
 

Etiketler: barcelona

 

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