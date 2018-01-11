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Barcelona Yerry Mina’yı transfer etti

La Liga takımlarından Barcelona, Brezilya ekibi Palmeiras’ın 23 yaşındaki stoperi Yerry Mina’yı 11 milyon 800 bin euro’ya transfer ettiğini açıkladı.

Barcelona Yerry Minayı transfer etti

11 Ocak 2018 14:19

Dünya devi Barcelona, ara transfer döneminde hamlelerini hızlı yapıyor. Barca, Liverpool’dan 160 milyon Euro’ya transfer ettiği Philippe Coutinho’nun ardından bu sefer de defansa takviye yaptı. İspanyol ekibinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, “FC Barcelona ve Palmeiras kulüpleri Yerry Mina’nın transferi konusunda anlaşmaya vardı. Oyuncunun maliyeti 11 milyon 800 bin Euro olacak” denildi.

Mina ile 30 Haziran 2023’e sözleşme imzalayan Barca, oyuncunun serbest kalma bedeli 100 milyon Euro olarak belirledi.

Kolombiyalı Mina, öte yandan FC Barcelona ile resmi maça çıkacak ilk Kolombiyalı futbolcu olacak. Genç oyuncu, 8 Haziran 2016’da ilk kez giydiği Kolombiya Milli Takım formasıyla dokuz maça çıktı ve üç gol kaydetti.

Oğuzhan Ort

 

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