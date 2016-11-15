Kaza, saat 13.30 sıralarında TEM Otoyolu Seyrantepe mevkii yanyol Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, Maslak’tan Seyrantepe istikametine giden 34 ACS 38 plakalı otomobilin sürücüsü emekli polis memuru Celal Sarıgül (64), sürat nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil, yan yol ile otoyolu arasındaki bariyerlere girdi. Çarpmanın etkisiyle bariyerler aracın ön tarafından girip arkasından çıktı. Kullanılamaz hale gelen araçtaki sürücü Sarıgül, şans eseri kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu. Kaza sonrası kendi imkanlarıyla araçtan çıkan sürücü, kontrol amaçlı olay yerine sevk edilen ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen Seyrantepe itfaiyesine bağlı ekip, elektrikli testereyle araca saplanan bariyerleri keserek çıkarttı. Polis ekipleri ise kaza nedeniyle oluşan trafiği ilerletmeye çalıştı.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde sağ şeritte seyri halinde bulunan aracın yol ayrımında bariyerlere girdiği görülüyor.

"Mucize eseri bir şey olmadı”

Kazayı gören Bilgehan Tufan, “Beyefendi biraz hızlıydı, ben arkasındaydım. Biraz hızlı geldi ama mucize eseri bir şey olmadı. Ben görünce üst taraftan çıkarttım ama kendisinde bir şey yoktu. Allah kurtardı. Çok büyük bir kazadan kurtulmuş oldu ve şükürler olsun yanında kimse yok. Kendisi emekli polis memuruymuş” dedi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.