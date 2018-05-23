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Barkın Efe Koca İhlas Koleji'ne şampiyonluğu getirdi

İstanbul’da düzenlenen İller Arası Karate 34 Süper Ligi Süleymaniye Etabı’nda İhlas Koleji Karate Spor Kulübü sporcusu Barkın Efe Koca kategorisinde birinci oldu.

Barkın Efe Koca İhlas Kolejine şampiyonluğu getirdi

23 Mayıs 2018 11:46

Halkalı İFA Spor Salonu’nda düzenlenen müsabakalarda İhlas Koleji Spor Kulübü, Barkın Efe Koca’nın birinciliğinin yanı sıra 1 ikincilik ve 5 üçüncülük elde etti.

Mücadeleleri izleyen ve dereceye giren sporculara madalyalarını takan İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, genç sporcuların taşıdığı rekabetçi ruhu gördüğü için mutlu olduğunu söyledi. İhlas Koleji olarak iyi bir turnuva geçirdiklerini belirten Yeltekin, “Minik sporcularla bir arada bulunmaktan büyük keyif aldım. Onlara destek olmak ve heyecanlarını paylaşmak gerçekten güzel bir duygu. Biz de ekip olarak buradan iyi bir sonuçla ayrıldığımızı düşünüyorum. Bir sporcumuz birincilik elde ederken diğer sporcularımızda dereceye girdiler. Kendilerini ve antrenörümüz Kürşat Usda’yı tebrik ediyorum" dedi.

İhlas Koleji Karate Spor Kulübü Antrenörü Kürşat Usda, takım halinde iyi bir turnuva geçirdiklerini ifade etti. Kendilerine desteğinden dolayı İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin’e teşekkür eden Usda, “Sayın Yeltekin bizimle beraber olarak spora ve karateye vermiş olduğu desteğini bir kez daha gösterdi. İhlas Koleji olarak bundan sonraki turnuvalarda da en güçlü şekilde mücadele edeceğiz” diye konuştu.  

Etiketler: başarı, İhlas Koleji, karate, spor haberleri

 

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