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Bartın’da korkunç olay: Yangında iki çocuk can verdi

Bartın’ın Özbaşı köyünde bir evde çıkan yangında 2 çocuk hayatını kaybetti.

Bartında korkunç olay: Yangında iki çocuk can verdi

15 Ekim 2016 16:11

Edinilen bilgiye göre, Bartın’ın Kozcağız beldesine bağlı Özbaşı köyünde Yaşar Altunbaş’a ait evde öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında 2 yaşında kız çocuğu N.A. ile 1 yaşındaki erkek çocuğu İ.A. isimli 2 kardeşin hayatlarını kaybettiği öğrenildi. Yangın esnasında 2 çocuğun evde yalnız oldukları ve annelerinin bahçede odun parçaladığı esnada yangın meydana geldiği ve bir anda evi sardığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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