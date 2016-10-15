Edinilen bilgiye göre, Bartın’ın Kozcağız beldesine bağlı Özbaşı köyünde Yaşar Altunbaş’a ait evde öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında 2 yaşında kız çocuğu N.A. ile 1 yaşındaki erkek çocuğu İ.A. isimli 2 kardeşin hayatlarını kaybettiği öğrenildi. Yangın esnasında 2 çocuğun evde yalnız oldukları ve annelerinin bahçede odun parçaladığı esnada yangın meydana geldiği ve bir anda evi sardığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.