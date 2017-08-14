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Barzani, Jirki aşiretine taziye için heyet gönderdi

Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesud Barzani, kalp krizi sonucu hayatını kaybeden AK Parti Şırnak 3’üncü sıra milletvekili adayı Lezgin Adıyaman’ın mensubu olduğu Jirki aşiretine taziyelerini iletmek için heyet gönderdi. Van Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Arif Çetin ve Şırnak 23. Tümen Komutanı Tümgeneral Veli Tarakçı da aşirete taziye ziyaretinde bulundu.

Barzani, Jirki aşiretine taziye için heyet gönderdi

14 Ağustos 2017 10:20
Barzani, Jirki aşiretine taziye için heyet gönderdi - Tıkla İzle

Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden AK Parti Şırnak 3’üncü sıra milletvekili adayı Lezgin Adıyaman’ın mensubu olduğu Jirki aşiretine taziye ziyaretleri sürüyor. Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesud Barzani, aşirete taziyelerini iletmek için Beytüşşebap ilçesine heyet gönderdi. Ayvalık köyündeki taziye çadırına geniş güvenlik önlemleri altında gelen heyet, Barzani’nin taziye mesajını okudu. Jirki aşireti lideri Tahir Adıyaman ise, gelen heyetin kendilerini çok mutlu ettiğini belirterek, “Mesud Barzani’nin heyetini ağırlamak bizim için onurdur, şereftir. Barzani yönetiminin sevdalısıyız. İlk önce Recep Tayyip Erdoğan’ın, daha sonra Mesut Barzani’nin emrindeyiz. Aşiret olarak çok memnun olduk” dedi. 

Jirki aşiretine Van Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Arif Çetin ve Şırnak 23. Tümen Komutanı Tümgeneral Veli Tarakçı da taziye ziyaretinde bulundu. Taziyede konuşan Korgeneral Çetin, “İçişleri Bakanımız, Genelkurmay Başkanımız, Kara Kuvvetleri Komutanımız ve Jandarma Genel Komutanımızın selamlarını getirdim. Onların adına tekrar geldim. İçişleri Bakanımız, ‘Özellikle selamlarımı ilet’ dedi. Hepimizin başı sağ olsun” diye konuştu.  

Serdar Gükçe

Etiketler: barzani, Jirki aşireti


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