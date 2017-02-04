Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Medipol Başakşehir ile Galatasaray karşı karşıya geliyor.. Maçta ilk yarı... Başakşehir Galatasaray Türkiye Kupası maçı kaç kaç? Galatasaray Başakşehir geniş özeti ve golleri izle

BAŞAKŞEHİR 2-1 GALATASARAY

MAÇ BİTTİ: 2-1

90'GOL! EREN DERDİYOK

90'Galatasaraylı futbolcular serbest vuruşta topu ileriye doğru gönderdikten sonra rakip ceza sahasında topla buluşan Linnes'in ortasını savunma uzaklaştırdı.

90'de Jong'a faul yapan Cengiz sarı kart gördü. Galatasaray kendi yarı alanından serbest vuruş kullanacak.

90'Karşılaşmanın sonuna en az 3 dakika ilave edildi.

90'Josue'nin pasıyla rakip ceza sahasında topla buluşan Podolski yerde kaldı ve penaltı bekledi ancak hakem oyunu devam ettirdi.

89'Yasin'in sol kanattan kullandığı kornerde savunma topu uzaklaştırdı.

89'Hakeme itirazda bulunan Podolski sarı kart gördü.

87'Başakşehirli futbolcular bu dakikalarda kendi aralarında pas yaparak kalan süreyi bitirmeye çalışıyor.

86'Topla oynama oranları: Başakşehir %41 Galatasaray %59

85'Gelişen Galatasaray atağında Yasin savunmanın arkasına koşu yapan Eren'i düşündü ancak savunma zamanında araya girdi.

84'Galatasaraylı futbolcular bu dakikalarda kendi aralarında pas yapıyor.

83'Başakşehir tehlikeli geldi. Junior Caiçara'nın sağ kanattan yaptığı ortada Holmen'in kafa vuruşu kendi arkadaşından geri döndü.

82'Gelişen Başakşehir atağında Cengiz'in sol kanattan yaptığı ortayı Ahmet uzaklaştırdı.

81'Başakşehir'de Holmen İrfan'ın yerine oyuna dahil oldu.

80'Gelişen Galatasaray atağında Linnes'in sol kanattan ortasında Eren topu ıska geçti ve top dışarıya gitti.



78'Gelişen Başakşehir atağında Junior Caiçara'nın sağ kanattan yaptığı ortada Doka'dan önce Sabri topu karşıladı.

77'Başakşehirli futbolcular bu dakikalarda kendi aralarında pas yapıyor.

76'Podolski yine ceza sahası dışından şansın denedi. Onun vuruşu kaleci Volkan'da kaldı.

78'Gelişen Başakşehir atağında Junior Caiçara'nın sağ kanattan yaptığı ortada Doka'dan önce Sabri topu karşıladı.

77'Başakşehirli futbolcular bu dakikalarda kendi aralarında pas yapıyor.

76'Podolski yine ceza sahası dışından şansın denedi. Onun vuruşu kaleci Volkan'da kaldı.

75'Podolski savunmanın arkasına koşu yapan Eren'i topla buluşturmak istedi ancak Volkan kalesini zamanında terk ederek topu aldı. Sonrasında hızlı gelişen Başakşehir atağında Visca'nın ceza sahası dışından çektiği şut Cenk'te kaldı.

74'Gelişen Başakşehir atağında İrfan'ın ceza sahasından yaptığı vuruş Ahmet'ten döndü. Sonrasında İrfan Ahmet'e faul yaptı.

73'Bu kez Galatasaray tehlikeli geldi. Ceza sahasında topla buluşan Bruma'nın vuruşunu kaleci Volkan kurtardı.

59'Gelişen Galatasaray atağında Podolski ceza sahası dışından şansını denedi. Onun vuruşu kaleci Volkan'da kaldı.

58'Başakşehir tehlikeli geldi. Ahmet'in yaptığı pas hatası topu alan İrfan ceza sahasındaki Doka'yı topla buluşturdu. Doka'nın vuruşu az farkla yandan dışarıya gitti.

57'Galatasaray bu dakikalarda farkı azaltmak için baskı kurmaya çalışıyor.

56'Josue'nin sol kanattan kullandığı kornerde savunma topu uzaklaştırdı. Sonrasında topu tekrar alan Josue ortasını yaptı ancak savunma yine topu uzaklaştırdı.

55'Hızlı gelişen Galatasaray atağında sol kanatta topla buluşan Bruma ceza sahasına girdikten sonra ortasını yaptı ancak onun ortası savunmaya çarparak dışarıya gitti. Galatasaray korner kullanacak.

53'Hızlı gelişen Galatasaray atağında Podolski'nin sol kanattan yaptığı ortada Doka Eren'den önce kafayı vurdu ve topu uzaklaştırdı.

52'Başakşehirli futbolcular bu dakikalarda ön alanda pres yaparak topu kazanmaya çalışıyor.

51'Galatasaray'da bir zorunlu değişiklik daha yaşandı. Sakatlanan Selçuk'un yerine Eren oyuna dahil oldu.

51'Galatasaray'da Selçuk'ta bir sakatlık var. Selçuk kenara geldi.

46'Galatasaray'da Carole yerini Linnes'e bıraktı.

46'Karşılaşmada ikinci yarı başladı.

İlk yarıda son düdük çaldı. Başakşehir soyunma odasına 2-0 önde gidiyor.

45'Visca serbest vuruşta doğrudan kaleyi düşündü. Onun vuruşu kaleci Cenk'te kaldı

45'Gelişen Başakşehir atağında Mustafa de Jong'tan sıyrılmak isterken yerde kaldı. Ev sahibi takım tehlikeli olabilecek bir bölgeden serbest vuruş kullanacak.

45'İlk yarının sonuna en az 2 dakika ilave edildi.

45'Galatasaray tehlikeli geldi. Ceza sahası dışında topla buluşan Podolski şansını denedi. Onun vuruşu az farkla yandan dışarıya gitti.

44'Emre'nin kullandığı serbest vuruşta top doğrudan dışarıya gitti.

43'Yasin'in kaptırdığı top sonrası gelişen Başakşehir atağında İrfan Josue'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Ev sahibi takım tehlikeli olabilecek bir bölgeden serbest vuruş kullanacak.

42'İlk yarının son dakikalarında top Galatasaray'ın hakimiyetinde. Sarı - kırmızılı futbolcular kendi aralarında pas yapıyor.

41'Gelişen Galatasaray atağında Sabri sağ kanatta hareketlenen Ya

34'Başakşehir'de yeni transfer Adebayor kenarda ısınmaya başladı.

33'Galatasaray savunmasının arkasına gönderilen pasta Semih top dışarı çıksın diye beklerken İrfan araya girdi ve ortasını yaptı. Onun ortasını Ahmet karşıladı ve tehlikeyi önledi.

32'Josue savunmanın arkasına koşu yapan Podolski'yi topla buluşturdu. Podolski topu ağlara gönderdi ancak pozisyon ofsayt.

28'Galatasaray oyuna yeniden başladı.

27'Gelişen Başakşehir atağında Doka'nın pasıyla rakip ceza sahasında topla buluşan Mustafa'nın vuruşu savunmaya da çarparak Cenk'in üzerinden ağlarla buluştu.

27'GOL! Mustafa Pektemek

26'Gelişen Başakşehir atağında sağ kanatta topla buluşan Attamah orta yapmak isterken de Jong araya girdi ve ona orta şansı vermedi.

21'Cenk Josue'ye yapılan faulde serbest vuruşu ileriye doğru gönderdi ancak top Başakşehir'de kaldı. Sonrasında Emre sağ kanatta hareketlenen Junior Caiçara'yı topla buluşturmak istedi ancak topun şiddetini iyi ayarlayamadı ve top dışarıya gitti.

20'Emre'nin müdahalesiyle yerde kalan Josue sakatlık geçiriyor. Saplık görevlileri oyun alanında. Bu arada Josue'ye faul yapan Emre sarı kart gördü. Ardından hakeme itiraz eden Josue de sarı kart gördü.

15'Galatasaraylı futbolcular kendi aralarında pas yaparken Semih pas hatası yaptı ve Doka topu aldı. Doka sağ kanatta hareketlenen Visca'yı topla buluşturdu. Visca ceza sahasına girdikten sonra arka direğe ortasını yaptı. Onun ortasında Mustafa kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.

15'GOL! Mustafa Pektemek

14'Galatasaraylı futbolcular bu dakikalarda kendi aralarında pas yapıyor. Maçın adamını üst menüde bulunan 'Maçın Adamı' oylamasına katılarak seçebilirsiniz.

12'Başakşehir bu dakikalarda etkili gelmeye başladı.

11'Visca'nın kullandığı kornerde de Jong topu karşıladıktan sonra devam eden atakta ceza sahasında topla buluşan Bekir'in şutu dışarıya gitti.

11'de Jong kalecisi Cenk'e geri pas vermek isterken topun şiddetini iyi ayarlayamadı ve top dışarıya gitti. Başakşehir korner kullanacak.

10'Emre serbest vuruşu paslaşarak kullandıktan sonra topla buluşan Doka ceza sahası dışından şansını denedi. Onun vuruşu kaleci Cenk'te kaldı.

10'Caiçara Carole'den sıyrılmak isterken yerde kaldı. Ev sahibi takım orta sahadan serbest vuruş kullanacak.

9'Josue korneri Selçuk'la paslaştıktan sonra ortasını yaptı ancak onun ortasında top doğrudan dışarıya gitti.

8'Josue rakibinden sıyrılmak isterken yerde kaldı ve faul bekledi ancak hakem oyunu devam ettirdi.

Sonrasında topu alan Bruma'nın şutu savunmaya çarparak dışarıya gitti. Galatasaray korner kullanacak.

7'Galatasaray'da zorunlu bir değişiklik yaşandı. Sakatlanan Sneijder yerini Josue'ye bıraktı.

Galatasaray'da Sneijder şoku

Medipol Başakşehir'le deplasmanda karşılaşan Galatasaray'da karşılaşmanın 4. dakikasında sakatlanan Sneijder oyuna devam edemedi. Maçın hemen başında sakatlanan yıldız futbolcu, sağ üst ön adalesini tuttu. Saha içinde yapılan müdahalenin ardından oyuna devam edemeyeceğini ifade eden Sneijder, doğrudan soyunma odasının yolunu tuttu. Sneijder'in yerine oyuna Josue dahil oldu.

6'Galatasaraylı futbolcular serbest vuruşu paslı kullandıktan sonra topu alan Yasin pas hatası yaptı ve top Başakşehir'e geçti.

6'Bruma rakibinden sıyrılmak isterken yerde kaldı. Galatasaray orta alandan serbest vuruş kullanacak.

5'Sneijder kendini yere bıraktı. Galatasaray'da Josue oyuna girmek için hazırlık yapmaya başladı.

4'Bu arada Galatasaray'da Wesyler Sneijder kulübeye beni değiştirin işareti yaptı.

4'Karşılaşmaya iyi başlayan taraf Galatasaray.

3'Bruma topu kaptırdıktan sonra Galatasaraylı futbolcular ön alanda pres yaparak topu tekrar kazandı.

1'Galatasaray gole çok yaklaştı. Rakip yarı alanın ortasında topla buluşan Podolski Selçuk'la paslaştıktan sonra vuruşunu yaptı. Onun şutu üst direkten geri geldi.

Karşılaşmada ilk düdük çaldı. İki takıma da başarılar.

MAÇ ÖNCESİ DETAYLAR

Medipol Başakşehir: Volkan; Caiçara, Bekir, Epureanu, Ferhat, Attamah, Emre Belözoğlu, Visca, İrfan Can, Doka, Mustafa Pektemek

Yedekler: Ufuk, Yalçın, Alparslan, Mossoro, Cengiz, Holmen, Adebayor

Galatasaray: Cenk, Sabri, Semih, Ahmet, Carole, Selçuk, De Jong, Bruma, Yasin, Sneijder, Podolski

Yedekler: Batuhan, Eren, Linnes, Rodrigues, Sinan, Chedjou, Josue

18. randevu

Galatasaray ile Medipol Başakşehir, bugüne kadar resmi maçlarda 17 kez karşı karşı karşıya geldi. Bu maçlarda sarı-kırmızılılar 9 kez sahadan galip ayrılırken, turuncu-lacivertliler ise 4 kez rakibini mağlup etti. 4 karşılaşmada ise eşitlik bozulmadı. Geride kalan 17 karşılaşmada Galatasaray’ın 31 golüne, Başakşehir 22 gol ile karşılık verdi.

BAŞAKŞEHİR GALATASARAY TÜRKİYE KUPASI MAÇI GOLLERİ VE ÖZETİ İZLE

Kupada ilk maç

İki takım ilk kez bir Ziraat Türkiye Kupası maçında mücadele edecek. Galatasaray ile Medipol Başakşehir, ilk kez Spor Toto Süper Lig’in 2007-2008 sezonunda Ali Sami Yen Stadı’nda karşılaştı. Bu maçta sarı-kırmızılılar, ilk yarıyı 2-0 geride bitirmesine rağmen turuncu-lacivertliler ile 2-2 berabere kalmıştı.

Tek maç, yenen üst turda

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu formatına göre müsabakalar tek maçlı eleme usulüne göre oynanacak. 90 dakika içinde eşitlik bozulmazsa uzatmalara gidecek. Uzatmalarda da eşitlik bozulmazsa çeyrek finale çıkacak takımı penaltı atışları belirleyecek.

Kupa golcüsü Podolski

Galatasaray, kupada ikinci bitirdiği E Grubu’nda oynadığı 6 karşılaşmada 16 kez fileleri havalandırırken, 9 kez kalesini gole kapatamadı. Bu maçlarda 10 kez rakip ağları sarsan Lukas Podolski, sarı-kırmızılıları sırtlıyor. Alman futbolcu, 24Erzincanspor’u 6-2 mağlup ettikleri karşılaşmada 5 gol kaydetmişti.

Cenk, kupa maçlarında kalesini gole kapatamadı

Teknik Direktör Jan Olde Riekerink tarafından Ziraat Türkiye Kupası maçlarında görevlendirilen kaleci Cenk Gönen, Muslera’yı arattı. E Grubu’nda oynanan 6 maçın hepsinde kalesini gole kapatamayan Gönen, toplamda 9 gol yedi. 28 yaşındaki file bekçisi, sarı-kırmızılıların Tuzlaspor’a 3-2 mağlup olduğunu karşılaşmada kötü bir performans sergilemişti.

Karşılaşma 10 derecede oynanacak

Medipol Başakşehir ile Galatasaray arasında 3. İstanbul Başakşehir Stadı’nda oynanacak karşılaşmada havanın güzel olması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden açıklanan hava tahminlerine göre maçın oynanacağı 20.30’da hava sıcaklığının 10 derece olması bekleniyor.

İki takım arasında oynanacak mücadelede Mete Kalkavan düdük çalacak. Kalkavan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Serkan Ok yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Serkan Çınar olacak.