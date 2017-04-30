Başakşehir Beşiktaş şifresiz CANLI radyo dinle | Başakşehir BJK canlı veren radyo kanalları

Başakşehir Beşiktaş şifresiz canlı olarak dinleme için haberimizdeki linklerden faydalanabilirsiniz. Spor Toto Süper Ligin 29. Haftasında Başakşehir Fatih Terim Stadyumu çok önemli bir mücadeleye sahne olacak. Ligin ilk iki sırasında bulunan Başakşehir ve Beşiktaş ligin kader maçlarından birine çıkacak. Beşiktaşın maçtan galip ayrılması durumda ligi zaferle tamamlamak adına büyük bir adım atacak. Peki Başakşehir Beşiktaş maçını şifresiz veren radyo kanalları hangileri? Bu önemli mücadele radyospor, lig radyo ve TRT Radyo ekranlarından şifresiz ve canlı olarak dilenebilecek. Başakşehir BJK maçını canlı dinlemek için haberimizdeki linklere tıklamanız yeterli. İşte tüm detaylar...

BAŞAKŞEHİR BEŞİKTAŞ MAÇINI CANLI DİNLEMEK İÇİN AŞAĞIDAKİ LİNKLERE TIKLAYINIZ...

Başakşehir-Beşiktaş maçını Cüneyt Çakır yönetecek

Süper Lig’in 29. haftasında oynanacak Medipol Başakşehir - Beşiktaş maçında Cüneyt Çakır düdük çalacak.

Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu. Merkez Hakem Kurulu tarafından Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, maçlarda düdük çalacak hakemler şöyle:

30 Nisan Pazar

13.00 Kasımpaşa - Akhisar Belediyespor: Arda Kardeşler

16.00 Fenerbahçe - Çaykur Rizespor: Ali Palabıyık

19.00 Adanaspor - Antalyaspor: Alper Ulusoy

19.00 Medipol Başakşehir - Beşiktaş: Cüneyt Çakır

1 Mayıs Pazartesi

20.00 Bursaspor - Galatasaray: Halis Özkahya

20.00 Osmanlıspor - Atiker Konyaspor: Volkan Bayarslan

Ahmet Nur Çebi: "Şenol Güneş, gelecek sezon yüzde yüz kalacak"

Beşiktaş ikinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, Teknik Direktör Şenol Güneş’in gelecek sezon takımın başında yüzde yüz kalacağını söyledi.

Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlıların bu sabah yaptığı idmanı izledi. Çebi, idmanın bir bölümünde basın mensupları ile sohbet ederek, Şenol Güneş, Anderson Talisca ve Vincent Aboubakar’ın sezon sonu takımda kalıp kalmayacağı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Ahmet Nur Çebi, Şenol Güneş’in sezon sonunda yüzde yüz kalacağını söyleyerek, "Şenol hocamızın bir yıl daha opsiyonu var. Ama sürekli haber yapılıyor. Bakın net söylüyorum Şenol Güneş % 100 kalacak. % 99 bile demiyorum, % 100 diyorum. Daha ne söyleyeyim" dedi.

"Talisca kalmak istiyor”

Beşiktaş’ın başarılı oyuncusu Anderson Talisca’nın siyah-beyazlı kulüpte iyi bir çıkış yakaladığını belirten Çebi, "Talisca formu itibari ile çok gündemde olan bir oyuncu. Biz de onun bu formundan çok mutluyuz. Bir yıl daha sözleşmemiz var ve kendisi de kalmak istediğini her fırsatta söylüyor. Ama transferin de bazı gerçekleri var. Benfica eğer Talisca'yı satmak isterse anlaştığı rakamı önce bize teklif etmek zorunda. Eğer biz önerdikleri rakamları kabul edersek bizde kalır, kabul etmezsek ve bu çok önemli bir ayrıntı oyuncunun kendisi de gitmek isterse başka takıma gider. Buna yapacak bir şey yok. Çünkü zaten satın alma opsiyonu 25 milyon Euro ve bizim bu rakamı vermemiz mümkün değil. Ama bir gerçek var. Benfica eğer Talisca’nın değerini daha da artırmak istiyorsa bir yıl daha bizde kalmasını isteyecektir. Doğrusu da budur, bir yıl daha bizde kalırsa hem Benfica’ya hem bize çok faydalı olacaktır’’ şeklinde konuştu.

"Aboubakar için Porto ile görüşeceğiz"

Çebi, siyah-beyazlı kulüpte kiralık olarak forma giyen Kamerunlu Vincent Aboubakar’ın sezon sonu takımdan gidip, gitmeyeceği ile ilgili konuşarak, "Aboubakar’ın satın alma opsiyonu zaten bizde. Ama o rakam da 10 milyon Euro. Önce kiralık olarak kalması için görüşeceğiz ama Porto’daki sözleşmesinin 1 yıl sonra bitecek olması bu ihtimali neredeyse sıfıra indiriyor. Çeşitli opsiyonlar var bunların üzerinde çalışıyoruz. Çünkü 10 milyon Euro veremeyiz. Bizim bu transfer döneminde bir futbolcu için verebileceğimiz maksimum rakam 5-6 milyon Euro seviyelerinde olacak, bu rakam da satacağımız oyunculardan gelecek rakamlara göre şekillenecek. Porto ile oturup konuşacağız ve bu transferi makul bir rakama çekmeye çalışacağız. Şimdiden konuşmak için erken. Transfer döneminde her an her şey değişebiliyor" açıklamasında bulundu.

"Değerini bulan oyuncu değerlendirilmeli"

Çebi, takım içerisinde çok olumlu bir hava olduğunu vurgulayarak, “Takımda arkadaşlık ve dostluk üst seviyede. Herkes çok mutlu ve kimse gitmek istemiyor. Ancak benim şahsi görüşüm değerini bulan oyuncu için gelen tekliflerin değerlendirilmesi yönünde. Bu transfer döneminde iyi satıp iyi almalıyız. Bunu yapmazsak pişmanlığını daha sonra çok yaşıyoruz. Daha önce örnekleri var herkes biliyor bunu” diye konuştu.

"Biz bu konunun dışındayız"

Ahmet Nur Çebi, Medipol Başakşehirli oyuncuların cezaları ile ilgili konuşmayacaklarını dile getirerek, "Biz bu konunun dışındayız ve cezalar ile ilgili açıklama yapmayacağız. Ancak kamuoyunda bir infial var ve bu infiali en aza indirmek için Türkiye Futbol Federasyonu’nun gereken açıklamayı yapması lazım. Kamuoyunu inandırması lazım. Bizim söyleyeceğimiz tek şey hafta sonu Medipol Başakşehir ile çok önemli maçımız var çıkıp oynayacağız ve kazanmak için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.

Son olarak Gökhan Töre’nin önümüzdeki sezon takıma katılacağını aktaran Çebi, Şenol Güneş’in Töre’yi eski formuna ulaştıracağına inandığını da sözlerine ekledi.

Beşiktaş’ta Aboubakar, sakatlandı

Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş’ta bugün yapılan antrenmanda Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar sakatlandı ve idmana devam edemedi.

Süper Lig’in 29. haftasında deplasmanda en yakın rakibi Medipol Başakşehir ile karşılaşacak olan Beşiktaş, mücadelenin hazırlıklarını Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla devam etti. Antrenman öncesinde bütün takımı toplayan Teknik Direktör Şenol Güneş, futbolcularla toplantı yaptı. Isınma hareketleri ile antrenmana başlayan siyah-beyazlılar, önce elle top çalışması yaparken, sonra ayakla çalıştı. Antrenmanın diğer bölümünde iki gruba ayrılan oyuncular yarı sahada maç yaptı. İdmanın bitiminden sonra Talisca ile Quaresma serbest vuruş çalışması gerçekleştirdi.

Antrenmanda çift kale maç sırasında sol ayak bileği burkulan Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar sakatlandı. Yaşadığı sakatlığın ardından idmana devam edemeyen Aboubakar'ın durumu yapılacak kontrollerin ardından belli olacak. Kaleci Fabri ise salonda çalıştı.

Fikret Orman: “Üst üste 4 yıl, 5 yıl şampiyonluklar nasip olsun”

Beşiktaş Divan Kurulu’nda konuşan Başkan Fikret Orman, bu yıl da şampiyonluğa çok yakın olduklarını söyleyerek, “2 sene, 3 sene üst üste şampiyonluklar gördük. Allah inşallah bize 4 sene, 5 sene üst üste şampiyonluklar nasip eder” dedi.

Vodafone Arena’da gerçekleşen Beşiktaş Divan Kurulu Toplantısı’nda Başkan Fikret Orman konuştu. Siyah-beyazlı kulübün başkanı, sezon sonuna geldiklerini ve bugünkü maçı kazandıkları takdirde bir mutluluğa daha imza atmaya yakın olduklarını söyleyen Orman, “Zor bir sezon geçirdik. Lyon maçında hepimiz çok istedik, üzüldük de. Ama ilk geldiğimiz günden bu yana söylediğimiz, hepimizin şu anda hissiyatıdır. Beşiktaş, Avrupa’da saygı duyulan bir kulüptür. Bu kupa elbet buraya gelecektir. Bizde bu inanç vardır ve Allah hepimize bunu inşallah görmeyi nasip eder. UEFA’yla yaptığımız program dahilinde gidiyoruz. Hedefleri tutturduk. Döviz yükselmesi nedeniyle kur zararı yaşıyoruz. Sözleşmeler EURO bazında, krediler dolar bazında. Borç artışındaki en büyük artış kur zararı. Ama biz kendi planlamamız doğrultusunda gidiyoruz. 1 sene daha bu anlaşmamız var. Zaten bu anlaşma olsa da olmasa da, Beşiktaş’ı yönetenlerin zihniyeti aynı şekilde devam edecektir. Bu sene de satmadan oyuncu alma durumumuz yok. Bu zor bir şey. Konuşurken kolay geliyor ama ben ve arkadaşlarım çok zorlanıyoruz. İyi transferler yaparak bütçenin içinde kalmamız lazım. Her sene üzerine koyduğumuz futbol takımını daha da yukarıya taşımamız lazım” diye konuştu.

“Şenol hocayla uzun yıllar çalışmak istiyoruz”

Şenol Güneş’le daha 1 yıllık anlaşmalarının olduğunu söyleyen Orman, “Biz kendisiyle 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık anlaştık. Bu sene de devam edecek bir anlaşma bu. Ancak sözleşmeler çok önemli değildir. Biz hocamızla mutluyuz. Benim ve yönetim kurulunun diyalogları çok iyi. 1 sene daha sözleşmesi olmasına rağmen sezon sonunda konuşup tekrar uzatmak istiyoruz. İkinci başkanım Ahmet Bey’in ‘yüzde 100 kalacak’ demesindeki kastı budur. İsteğimiz uzatma yönündedir. İstikrar açısından bu çok önemlidir. Önümüzdeki sezon özellikle altyapı ve kardeş takım uygulamalarına daha çok ağırlık vereceğiz. Bir futbol takımını satın alma projemiz var. Hemen hemen bitti gibi. Mali genel kurul onay verdiği takdirde bir takım satın alacağız. Bunun anlaşmaları da yapıldı. Yüzde 100’ü Beşiktaş’a ait bir kulüp olacak. Altyapıya yönelik yatırım için araziye ihtiyacımız var. Biz kamu yararı sağlayan bir kulübüz. Fakat bir yeri tahsis alabilmek için 1 seneden fazladır uğraşıyoruz bir türlü sonuç alamıyoruz. Ümraniye’ye saha yapmamız lazım, mevcut sahaları revize etmemiz lazım. Fulya’da bir tek minik takımımız kalacak. Bütün futbol akademisini Ümraniye’ye taşıyacağız” dedi.

“Bütçelerimiz doğrultusunda ilerliyoruz”

Bütün branşların kendi bütçeleri doğrultusunda hareket ilerlediğini ve başarılı şekilde ilerlediklerini söyleyen Orman, “Rakiplerimiz bizim bütçemizin çok üzerinde hareket ediyor. Basketbolda Ufuk Sarıca hocamız yönetiminde çok iyi gidiyoruz. Bütçemiz doğrultusunda çok iyi gidiyoruz. Rakiplerimiz bizim bütçemizin 5, 6 katında. Allah’tan çok iyi bir teknik ekibimiz ve çok iyi bir kadromuz var. Şu anda ilk 8’e kalmamız garanti. İnşallah şampiyonluk nasip olur. Onları da tebrik ediyorum. Kadın basketbol takımımızda da Aziz hocamız ve ekibi bütçe doğrultusunda, rakiplere göre 3’te 1 bütçeyle çok iyi işlere imza atıyorlar. Hentbol takımımız hem şampiyon oldu hem Türkiye Kupası’nı aldı. Bir alkışı hak ediyorlar. Müfit hocamız ve ekibi müthiş işler yapıyorlar. 9 senedir şampiyon oluyorlar. Önümüzdeki sene 40. sene ve inşallah 10 yıl üst üste şampiyon olacaktır” diye konuştu.

“Vodafone Arena’nın maliyeti 382 milyon TL”

Vodafone Arena’nın hemen hemen bütün tesislerinin tamamlandığını söyleyen Orman, “Kulübü buraya taşıdık ve müzemizi tamamladık. Birkaç yatırımla birlikte burası tamamlanacak. 382 milyon TL tuttu buranın yatırımı. Beşiktaş iyiye giderken konuşulur ama ahlaksızca konuşulmasına müsaade etmem. ‘Trabzonspor Stadı 200 milyona yapılmış, bizim stat niye 380 milyon TL’ye mal olmuş’ diyorlar. Biz stadı yaparken deniz seviyesi altına inmek için 1 milyon metreküp hafriyat çıkardık. Biz son derece lüks bir stat yaptık. Bu stadın sadece güvenlik ve kamera sistemlerine 10, 15 milyon TL civarında para harcandı. Bahsedilen statları biz gezin ve bir de Vodafone Arena’nın lüksüne bakın, arada dünyalar var. Normalde diğer statlar boş alanlarda olduğu için çatının yukarı kalkma sıkıntısı yoktu. Burada çatı 50 CM. yukarı çıktı diye neler yaşandı. Stat çatısı düşük olsun diye 16.7 milyon Dolar para harcadık. Biz bu stadı zor şartlar altında yaparken bir de kıskançlık yüzünden çıkan dedikodular beni çok üzdü. Varsa aklında bir şey olan, mali genel kurulda gelsinler, somut olarak sorularını sorup somut olarak cevaplarını alsınlar. Beşiktaş’ta ne divan kurulu aldatılır, ne genel kurul aldatılır. Kıskançlık üzerine kimse bina inşa etmeye kalkmasın” ifadelerini kullandı.

“Her şeyi bir anda yapamıyoruz”

Branşları kendi bütçelerinde idare etmeye çalıştıklarını söyleyen Orman, “Bir yandan yatırım yapıyoruz, bir yandan da borcu düşürmeye çalışıyoruz ama hepsi bir anda olmuyor. Beşiktaş’ta herkesin beklentileri yüksek, bu beklentileri biz yaptık. Ama bütün her şeyi bir anda yapamıyoruz, biraz sindirmek gerekiyor. Vodafone Arena’nın yatırımları tamamlandıktan sonra diğerlerine sıra gelecek. Fulya’da yapılan projeye bakın, içindeki katların hepsi bomboş. Giren markalar tek tek çıkmaya başladılar. Orayı kiraya verebilmek için en az 5 milyon yatırım yapmak gerek. Beşiktaş’ta bir şeyin olmaması için kamuoyuyla paylaşmanız yeterli oluyor. İzin verin imzalarımızı atalım. Bazı işlerde iş bitene kadar ketumluk önemlidir. Açıkladığını zaman kamuoyunun beklentisi de yükseliyor. Her branşımızla ilgili yatırım projemiz var ve bunlarla ilgileniyoruz” açıklamasında bulundu.

“Bu ayıbı temizlememiz gerekiyor”

Divan kuruluna 3 sefer gelmeyen üyelerin üyelikten çıkarılmasıyla ilgili olarak ayıbı temizlemeleri gerektiğini söyleyen Orman, “Burası bir onore makamıdır. Burada ‘atıldı’ lafı insanları rencide eder. Bu insanları rencide etmek Beşiktaş’ı yönetenlere yakışmamaktadır. Tüzük tadilinde bu çıktı. Divan kuruluna özellikle 1984’ten bu yana yapılan kayıtlarda sayının 3, 5 bine çıkacağını düşünerek böyle bir madde koyduk ama hata yaptık. Yanlış hesap Bağdat’tan döner. Değerli büyüğümüz Tevfik ağabeyden rica ediyorum, tüzükle ilgili bir maddeyi hızlı şekilde genel kurula getirip bu ayıbı kaldıralım. Beşiktaşlı ağabeylerimizi kaybetmemek için onları rencide etmemek için bunu çözelim” dedi.

“Somut şeyler üzerine konuşun”

Kendisinden sonra konuşacak olan kişilerin somut şeyler üzerinden konuşması gerektiğini söyleyen Orman, “Böyle olduğu zaman biz de kendimizde eksik gördüğümüz şeyleri düzeltme fırsatı yakalarız. Bu konuda rica ediyorum. Biz yönetim kurulu olarak 5. yılımızı dolduruyoruz. Biz dünyanın en süper insanları değiliz, ya da ben dünyanın en iyi başkanı değilim. Ama artık ekip olarak daha iyi hareket ediyoruz. Sizler de arkamızda olduğunuz sürece güneşli günler yakındır. Allah bizlere 2 sene, 3 sene üst üste şampiyonlukları gösterdi. Bu mübarek 3 aylarda Allah inşallah bizlere 4 sene, 5 sene üst üste şampiyonluklar nasip eder” diyerek sözlerini tamamladı.

Beşiktaş’ın borcu 1 milyar 760 milyon 455 bin TL

Beşiktaş Divan Kurulu’nda siyah-beyazlı kulübün borcu açıklandı. Beşiktaş Jimnastik Kulübü ve Beşiktaş Futbol Yatırımları A.Ş.’nin toplam borcu 1 milyar 760 milyon 455 bin TL olarak açıklandı.

Beşiktaş Divan Kurulu toplantısında Denetim Kurulu Başkanı Feyyaz Tuncel, siyah-beyazlı kulübün toplam borcunu açıkladı. Açıklanan rakamlara göre Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nün 790 milyon 623 bin 172 TL, Beşiktaş Futbol Yatırımları A.Ş.’nin de 969 milyon 832 bin 216 TL borcunun olduğu belirtildi. Siyah-beyazlıların toplam borcu ise 1 milyar 760 milyon 455 bin 388 TL olarak açıklandı. Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nün 108 milyon 981 bin 279 TL, Beşiktaş Futbol Yatırımları A.Ş.’nin de 102 milyon 942 bin 898 TL alacağı bulunuyor. Kulübün toplam alacağı ise 211 milyon 924 bin 177 TL olarak açıklandı.