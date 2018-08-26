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Başakşehir çıkış arıyor

Süper Lig'in 3. haftasında sahasında Akhisarspor ile karşılaşacak olan Medipol Başakşehir, Avrupa'da ve ligde aldığı yenilgileri bu maçta elde edeceği 3 puanla unutturmak istiyor.

Başakşehir çıkış arıyor

26 Ağustos 2018 10:43

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında yarın sahasında Akhisarspor ile karşılaşacak. Geride kalan 2 haftada 1 galibiyet ve 1 yenilgi alan Başakşehir, 3 puanla 7. sırada yer alırken, Akhisar temsilcisi ise 1 yenilgi, 1 beraberlik sonucu elde ettiği 1 puanla 13. sırada bulunuyor. Avrupa Ligi'ne henüz 3. ön eleme turunda veda eden, geçtiğimiz hafta ise deplasmanda Kasımpaşa'ya 2-1 mağlup olan turuncu-lacivertliler, Akhisarspor maçına mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak.

Ligde 11. randevu 

İki takım daha önce Süper Lig'de 10 defa karşı karşıya geldi. Bu maçların 7'sini Başakşehir, 2'sini ise Akhisarspor kazandı. 1 müsabakada ise kazanan taraf çıkmadı. Söz konusu müsabakalarda turuncu-lacivertliler rakip ağlara 20 gol bırakırken, kalesinde ise 9 gol gördü.

Sakatlar can sıkıyor 

Medipol Başakşehir'de Akhisarspor mücadelesi öncesi sakatlar can sıkıyor. Trabzonspor'da sakatlanan Elia'nın yanı sıra, Clichy ve Alparslan Erdem de bu maçta forma giyemeyecek. Arda Turan ise geçen sezondan aldığı cezadan dolayı takımdaki yerini alamayacak.

Düdük Ali Palabıyık'ta 

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda yarın saat 21.45'te başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek. Palabıyık'ıın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Kerem Ersoy yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Ali Şansalan olacak.  

Uygar Aydın
 

 

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