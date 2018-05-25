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Başakşehir Emre Belözoğlu'nun sözleşmesini uzattı

Medipol Başakşehir, tecrübeli futbolcusu Emre Belözoğlu ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Başakşehir Emre Belözoğlunun sözleşmesini uzattı

25 Mayıs 2018 12:13

Medipol Başakşehir'den beklenen açıklama geldi. 3 sezondur turuncu-lacivertli formayı terleten takım kaptanı Emre Belözoğlu'nun sözleşmesi 1 yıl daha uzatıldı. 2018-2019 sezonunda da İstanbul ekibinin başarısı için ter dökecek olan tecrübeli futbolcu, şu ana kadar Medipol Başakşehir ile 101 maça çıktı ve 14 gol, 20 asistlik performans sergiledi.

Medipol Başakşehir'in resmi sitesinden 37 yaşındaki oyuncunun transferine ilişkin yapılan açıklama şöyle:
"Başkanımız Göksel Gümüşdağ’ın kaptanımız Emre Belözoğlu ile yaptığı görüşme sonrasında futbolcumuzun sözleşmesinin bir yıl daha uzatılmasına karar verilmiştir.

2018-2019 sezonu sonuna kadar turuncu-lacivertli formamızı giymeye devam edecek olan kaptanımız Emre Belözoğlu’na başarılar diler, zaferlerle dolu bir sezon geçirmesini temenni ederiz."  

 

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