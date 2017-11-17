Diğer
Kategoriler

Başakşehir, Galatasaray karşısında hücum hattına güveniyor

Medipol Başakşehir'de Galatasaray'a karşı 3'er golü bulunan Adebayor, Mehmet Batdal, Mossoro ve Visca gibi isimler hafta sonu oynanacak mücadelede turuncu-lacivertlilerin en etkili silahları olacak.

Başakşehir, Galatasaray karşısında hücum hattına güveniyor

17 Kasım 2017 12:19

Medipol Başakşehir'de gözler ligin 12. haftasında 18 Kasım Cumartesi günü oynanacak Galatasaray karşılaşmasına çevrildi. 26 puanla zirvede yer alan rakibinin 3 puan gerisinde bulunan turuncu-lacivertlilerde tüm planlar galibiyet üzerine kurulu. Ligin en çok gol atan (26) takımına karşı mücadele edecek Başakşehir'in gol ayakları da bu karşılaşmada normalden daha fazla ter dökmek zorunda kalacak. Geride kalan 11 haftada kalesinde sadece 9 gol gören Aslan'ın defans hattını geçebilmek için hücum hattına özel önem veren Teknik Direktör Abdullah Avcı, Cimbom'a karşı şansı tutan isimlerden de beklentisini yüksek tutuyor.

Başakşehir forması altında Galatasaray'a karşı 3 golü bulunan 4 isim dikkat çekiyor. Mehmet Batdal, turuncu-lacivertli ekip ile sarı-kırmızılılara karşı çıktığı 7 maçta 3 gol atma başarısı gösterdi. Geçen sezonun başında takıma katılan dünyaca ünlü yıldız Emmanuel Adebayor ise Galatasaray'a karşı sadece 2 maçta oynamasına rağmen sarı-kırmızı fileleri 3 defa havalandırdı. Marcio Mossoro ve Edin Visca da Cimbom'a karşı 3 gol atan isimler arasında bulunuyor.

Bu futbolcuların dışında kaptan Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'de oynadığı dönemde Galatasaray kalesini 1 defa geçerken, yeni transferlerden Tunay Torun da Kasımpaşa ile sarı-kırmızılı takıma karşı mücadele ettiği 6 maçta 1 gol sevinci yaşamıştı.

Etiketler: Başakşehir, galatasaray

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 18°C

  • Ankara

    Ankara 18°C

  • İzmir

    İzmir 22°C

  • Bursa

    Bursa 20°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç