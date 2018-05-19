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Başakşehir Kasımpaşa canlı izle (Bein Sports) Başakşehir Kasımpaşa maç kaç kaç ?

Başakşehir Kasımpaşa maçını canlı izlemek isteyen iki takım taraftarları şifresiz Başakşehir Kasımpaşa canlı izle aramaları yapıyor. Taraftarlar arama motorları üzerinden Başakşehir Kasımpaşa şifreli veya şifresiz yayınlayacak kanalları araştırılıyor. İşte mücadeleyi canlı izleme yolları. Tüm detayları bu haberimizde bulabilirsiniz...

Başakşehir Kasımpaşa canlı izle (Bein Sports) Başakşehir Kasımpaşa maç kaç kaç ?

19 Mayıs 2018 18:02

Başakşehir Kasımpaşa şifresiz canlı izle anlatımı ile karşınızdayız. Bugün oynanacak olan karşılaşmayı canlı izlemek isteyen taraftarlar internet üzerinden Fenerbahçe Konyaspor maçı canlı izle şifresiz aramaları yapıyor. İki takım taraftarları Başakşehir Kasımpaşa şifresiz yayınlayacak kanalları araştırıyor. İşte Başakşehir Kasımpaşa maçı canlı izleme yolları. İşte bu önemli mücadele hakkında tüm detaylar…

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Kemal Özdeş: “Başakşehir maçını da kazanmak istiyoruz”

Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, “Önümüzde Başakşehir maçı var. O maçı da kazanarak ligi bitirmek istiyoruz” diye konuştu. 

Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında Kasımpaşa, Gençlerbirliği’ni 3-1 mağlup etti. Müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş evlerindeki son maçı kazanmanın güzel olduğunu ifade ederek, “Gençlerbirliği’ne geçmiş olsun. Bugün sıcak havada oynamak zordu. Bir takım şampiyon olacak 3 takım düşecekti. İlk yarı çok ritimli bir oyundan söz edemem. Pozisyon vermedik. Devrede attığımız 1 gol ve 10 kişi kalmaları, ikinci yarı gol atmak tempoyu daha da düşürdü. Bizim tarzımızda bir oyun gelişmeye başladı. Gençlerbirliği maça asıldı ve biz de oyun disiplininden kopmadık. Önümüzde Başakşehir maçı var. O maçı da kazanarak bitirmek istiyoruz. Bugün 1 sıra yükseldik. 8. sıradayız. Gelecek hafta kazanarak üst sıralarda bitirmek gibi bir hedefimiz var” şeklinde konuştu. 

“Yapılacak daha fazla şey var” 

Her zaman yapılacak daha fazla şey olduğunu söyleyen Özdeş, “Geçmiş 2 sezonda iç sahadaki topladığımız puanlar 3 puan daha fazla. Galibiyet, mağlubiyet ve attığımız yediğimiz goller eşit. Geçtiğimiz yıl daha defansif bir takımdık. Bu sene fazla atıp fazla yedik. Bunu önümüzdeki sene düzeltmeliyiz. Topladığımız puan bizi memnun etmez. Hedef her zaman üst sıralar. Gelecek yılın hazırlıkları başladı. ilerde daha güçlü olacağız. Görüşmelerimiz başladı. Veysel ile 3 yıllık anlaştık ve pazartesi imzalayacak. Diğer arkadaşlarla da görüşüyoruz. İyi bir iskeletimiz var. Daha az oyuncuya ihtiyacımız olacak. Gelecek sen hem kupada hem ligde daha iddialı bir Kasımpaşa olmak istiyoruz. Bu galibiyeti taraftara armağan ediyorum” dedi. 

Başakşehir Kasımpaşa nasıl canlı izlenir?

Başakşehir Kasımpaşa maçını beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Online olarak izlemek isterseniz de tek maç satın alma özelliğini kullanarak bu maçı kesintisiz bir şekilde izleme imkanına sahip olabilirsiniz

Digitürk tek maç satın alma işlemi nasıl yapılır?

Digitürk üzerinden tek maç satın alabilir ve maçları izleyebilirsiniz. Tek maç satın almak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

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