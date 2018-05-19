Başakşehir Kasımpaşa canlı izle (Bein Sports) Başakşehir Kasımpaşa maç kaç kaç ?

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Kemal Özdeş: “Başakşehir maçını da kazanmak istiyoruz”

Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, “Önümüzde Başakşehir maçı var. O maçı da kazanarak ligi bitirmek istiyoruz” diye konuştu.

Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında Kasımpaşa, Gençlerbirliği’ni 3-1 mağlup etti. Müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş evlerindeki son maçı kazanmanın güzel olduğunu ifade ederek, “Gençlerbirliği’ne geçmiş olsun. Bugün sıcak havada oynamak zordu. Bir takım şampiyon olacak 3 takım düşecekti. İlk yarı çok ritimli bir oyundan söz edemem. Pozisyon vermedik. Devrede attığımız 1 gol ve 10 kişi kalmaları, ikinci yarı gol atmak tempoyu daha da düşürdü. Bizim tarzımızda bir oyun gelişmeye başladı. Gençlerbirliği maça asıldı ve biz de oyun disiplininden kopmadık. Önümüzde Başakşehir maçı var. O maçı da kazanarak bitirmek istiyoruz. Bugün 1 sıra yükseldik. 8. sıradayız. Gelecek hafta kazanarak üst sıralarda bitirmek gibi bir hedefimiz var” şeklinde konuştu.

“Yapılacak daha fazla şey var”

Her zaman yapılacak daha fazla şey olduğunu söyleyen Özdeş, “Geçmiş 2 sezonda iç sahadaki topladığımız puanlar 3 puan daha fazla. Galibiyet, mağlubiyet ve attığımız yediğimiz goller eşit. Geçtiğimiz yıl daha defansif bir takımdık. Bu sene fazla atıp fazla yedik. Bunu önümüzdeki sene düzeltmeliyiz. Topladığımız puan bizi memnun etmez. Hedef her zaman üst sıralar. Gelecek yılın hazırlıkları başladı. ilerde daha güçlü olacağız. Görüşmelerimiz başladı. Veysel ile 3 yıllık anlaştık ve pazartesi imzalayacak. Diğer arkadaşlarla da görüşüyoruz. İyi bir iskeletimiz var. Daha az oyuncuya ihtiyacımız olacak. Gelecek sen hem kupada hem ligde daha iddialı bir Kasımpaşa olmak istiyoruz. Bu galibiyeti taraftara armağan ediyorum” dedi.

Başakşehir Kasımpaşa nasıl canlı izlenir?

Başakşehir Kasımpaşa maçını beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Online olarak izlemek isterseniz de tek maç satın alma özelliğini kullanarak bu maçı kesintisiz bir şekilde izleme imkanına sahip olabilirsiniz

Digitürk tek maç satın alma işlemi nasıl yapılır?

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