Başakşehir transferi resmen açıkladı!

Medipol Başakşehir'de transfer çalışmaları devam ediyor. Barcelona'da forma giyen milli futbolcu Arda Turan'ı kadrosuna katarak dikkatleri üzerine çeken turuncu-lacivertliler, şimdi de eski Konyasporlu Bajic'i renklerine bağladı.

Başakşehir'in resmi sitesinden transfere ilişkin yapılan açıklama şöyle:

"Kulübümüz, Bosna Hersekli futbolcu Riad Bajic’in transferi için kulübü Udinese ile anlaşmaya varmıştır. Buna göre Bajic, sezon sonuna kadar satın alma opsiyonlu kiralanmıştır. Riad Bajic’e aramıza hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz."

Uygar Aydın