Diğer
Kategoriler

Başakşehir’de 50 bin ton tehlikeli atık yakalandı

İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve İBB’ye bağlı ekipler Başakşehir’de boş bir arazide ağır kokular geldiği ihbarı üzerine harekete geçti. Alüminyum geri dönüşümü yapan ve ağır kokular yayan kaçak işletmeye yapılan baskında 50 bin ton tehlikeli atık yakalandı.

Başakşehirde 50 bin ton tehlikeli atık yakalandı

02 Şubat 2018 09:04
Başakşehir’de 50 bin ton tehlikeli atık yakalandı - Tıkla İzle

Türkiye'nin nin sanayi yapılanmasında en büyük payı kapsayan İstanbul’da çıkan tehlikeli atıklar, uygun bertaraf ve geri kazanım işlemi uygulanmadıkça toprak, hava ve suyla karışarak insan ve çevre sağlığı için büyük bir sorun teşkil ediyor. Bu kapsamda atıklarını doğru bir şekilde bertaraf etmeyen atık üreticileri hakkında denetimler hız kesmeden sürüyor.

Tuzla'da paniğe neden olan ve çok sayıda vatandaşın hastayene gittiği olay sonrası tedbirlerini daha da arttıran ekipler tehlikeli atığı kaçak yollardan atan işletmelere göz açtırmıyor. İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, tehlikeli atık üreten işletmeler hakkında denetimlerini arttırdı. Ortaklaşa yürüyen denetimler sonucunda Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi’nde boş bir araziye uygunsuz bir şekilde tehlikeli atık döküldüğü tespit edildi.

İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve İBB’ye bağlı ekipler Mert Salman isminde bir şahsın işlettiği ve 3’ü yabancı uyruklu olmak üzere 4 kişinin çalıştırıldığı işletmeye baskın düzenledi. Yapılan incelemelerde çevredeki dökümhanelerden gelen cüruf atıklarından alüminyum kazanıldığı belirlendi. Kazanımdan geri kalan tehlikeli atıkların ise doğaya bırakıldığı tespit edildi. Olay yerine gelen İSKİ ekipleri de doğaya bırakılan sudan örnekler alarak inceleme başlattı. Etrafına yayılan ağır kokular nedeniyle görevliler de zor anlar yaşadı. Bazı görevlilerin atkı ile burunlarını kapattıkları görüldü. Yaklaşık 50 bin ton olarak belirlenen tehlikeli atıklardan çeşitli örnekler alan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, alınan örnekleri yetkili laboratuvarlara gönderecek. Laboratuvara gelen atığın tehlikelilik özelliğine göre kaçak işletmenin sahibine cezai işlem uygulanacak. Yapılan belirlemelerin ardından da zabıta ekipleri tarafından kaçak işletmenin etrafı bariyerlerle kapatılacak. 

Caner Sönmez
 

Etiketler: atık, Başakşehir

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 15°C

  • Ankara

    Ankara 12°C

  • İzmir

    İzmir 16°C

  • Bursa

    Bursa 17°C

  • Trabzon

    Trabzon 13°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç