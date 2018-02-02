Başakşehir’de 50 bin ton tehlikeli atık yakalandı

Türkiye'nin nin sanayi yapılanmasında en büyük payı kapsayan İstanbul’da çıkan tehlikeli atıklar, uygun bertaraf ve geri kazanım işlemi uygulanmadıkça toprak, hava ve suyla karışarak insan ve çevre sağlığı için büyük bir sorun teşkil ediyor. Bu kapsamda atıklarını doğru bir şekilde bertaraf etmeyen atık üreticileri hakkında denetimler hız kesmeden sürüyor.

Tuzla'da paniğe neden olan ve çok sayıda vatandaşın hastayene gittiği olay sonrası tedbirlerini daha da arttıran ekipler tehlikeli atığı kaçak yollardan atan işletmelere göz açtırmıyor. İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, tehlikeli atık üreten işletmeler hakkında denetimlerini arttırdı. Ortaklaşa yürüyen denetimler sonucunda Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi’nde boş bir araziye uygunsuz bir şekilde tehlikeli atık döküldüğü tespit edildi.

İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve İBB’ye bağlı ekipler Mert Salman isminde bir şahsın işlettiği ve 3’ü yabancı uyruklu olmak üzere 4 kişinin çalıştırıldığı işletmeye baskın düzenledi. Yapılan incelemelerde çevredeki dökümhanelerden gelen cüruf atıklarından alüminyum kazanıldığı belirlendi. Kazanımdan geri kalan tehlikeli atıkların ise doğaya bırakıldığı tespit edildi. Olay yerine gelen İSKİ ekipleri de doğaya bırakılan sudan örnekler alarak inceleme başlattı. Etrafına yayılan ağır kokular nedeniyle görevliler de zor anlar yaşadı. Bazı görevlilerin atkı ile burunlarını kapattıkları görüldü. Yaklaşık 50 bin ton olarak belirlenen tehlikeli atıklardan çeşitli örnekler alan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, alınan örnekleri yetkili laboratuvarlara gönderecek. Laboratuvara gelen atığın tehlikelilik özelliğine göre kaçak işletmenin sahibine cezai işlem uygulanacak. Yapılan belirlemelerin ardından da zabıta ekipleri tarafından kaçak işletmenin etrafı bariyerlerle kapatılacak.

Caner Sönmez

