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Başarı yolunda ’engelsiz’ adımlar

Yürüme güçlüğü çeken 13 yaşındaki Eren Şeker, neredeyse yaşı kadar sayıda ameliyat geçirdi ama derslerini hiç aksatmadı. Destek cihazı ile yürüyebilen Şeker, TEOG’daki puanıyla da başarının engel tanımadığını gösterdi.

Başarı yolunda engelsiz adımlar

19 Ocak 2017 08:51

İzmir’de Bornova Yavuz Selim Ortaokulu 8. sınıfta okuyan 13 yaşındaki Eren Şeker, 5 günlükken halk arasında bel açıklığı olarak bilinen Spina Bifida rahatsızlığı nedeniyle ilk ameliyatını oldu. Hayata ameliyatla başlayan Şeker, daha sonra kalça çıkıklığı ameliyatının yanı sıra bacaklarından ve belinden de bir dizi ameliyat geçirdi. Toplam 11 kez ameliyat olan ve tedavisi hala devam eden Eren Şeker, şimdi destek cihazı ile yürüyebiliyor. Yaşadığı sorunların derslerini etkilemesine izin vermeyen Şeker, azmi ve başarısıyla okulunda da örnek oldu. 129 soruluk TEOG sınavında 109 doğru yapan Eren Şeker, “Okumaya engel yok” dedirtti.

“Olduğum ameliyatların sayısını unuttum”
Yürümeye 4 yaşında başlayabildiğini söyleyen Eren Şeker, “5 günlükken bel açıklığı nedeniyle ilk ameliyatımı olmuşum. 4 yaşında yürümeye başladım. Şuanda 13 yaşınayım. Olduğum ameliyatların sayısını unuttum ama okulu her zaman sevdim. Rahatsızlığım ders çalışmama engel olmadı. TEOG’da 109 doğru, 11 yanlış yaptım. Ortalamam da 96,3” dedi.

“Asla pes etmesinler”
İlkokulda engelsiz öğrenciler tarafından dışlandığını ve zor dönemler geçirdiğini anlatan Şeker, “İlkokuldayken arkadaşlarım beni oyuna almıyordu. Bu benim için sorun oluyordu ama şimdi arkadaşlarımla çok iyi anlaşıyorum. Engelli öğrenciler asla pes etmesinler. Sorunlarını öğretmenleriyle paylaşsınlar ve azimli olsunlar. Engelsiz öğrenciler de engelli öğrencileri dışlamamalılar. Onlar da engelsizler gibi bir birey” diye konuştu. Şeker, ileride savcı olmak istediğini söyledi.

Ceren Atmaca - Halil Karahan 

Etiketler: Bornova Yavuz Selim Ortaokulu, Eren Şeker, TEOG


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