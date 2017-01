Biltes Koleji yıl boyunca TEOG denemelerinde ve okul içerisinde her hafta düzenlenen başarı sınavlarında en yüksek dereceye sahip olan öğrencisi İpek Kıvılcım Aktaş’ı ödüllendirerek İngilizce eğitimi için İngiltere’ye gönderiyor.

“Biltes Koleji her zaman başarı odaklı bir eğitim kurumudur”

“Biltes Koleji her zaman başarı odaklı bir eğitim kurumudur” diyen Biltes Koleji Genel Müdürü Fatma Tuğcu öğrencilerinin başarısından dolayı gurur duyduklarını ifade ederek, “Bu zamana kadar başarıya ulaşan her öğrencimizi ödüllendirdik. Bu sefer de yıl boyunca tüm TEOG denemelerinde ve bizim Biltes Koleji olarak her hafta yaptığımız sınavlarda ortalamaların en iyisini yapan öğrencimizi Şubat tatilinde İngiltere’ye dil okuluna göndererek ödüllendiriyoruz. Bizim için evrensel bir dil olan İngilizce gerçekten çok önemli. Tüm kolejlerde İngilizce eğitimi veriliyor fakat öğrencinin konuşabilmesini sağlamak çok daha önemli. Çocuklar okuyor, dinliyor, anlıyor ama konuşamıyor. Aslında konuşamadığı zaman dil öğrenmiş olmuyorsunuz. Dil öğrenmiş olmak için konuşmak ve diyalog kurmak gerekir. Hedefimiz, öğrencilerimizin İngilizceyi en iyi şekilde konuşabilmesini ve karşısındaki insanlarla birebir diyalog kurabilmesini sağlamak. Bizim için TEOG’dan sonra en önemli basamak İngilizcedir” dedi.

“Ödüllendirme başarıları tetikliyor”

Bu tarz ödüllendirmelerin başarıyı daha da tetiklediğini söyleyen Fatma Tuğcu aynı zamanda, “Ödülle birlikte aslında öğrenciler arasında tatlı bir rekabet oluyor. Hem daha başarılı olmak istiyorlar hem de derslerinde daha hırslı oluyorlar. Bunun sonucunda da başarı tetiklenmiş oluyor. Zaten bizim sistemimiz başarı odaklı bir sistem olduğundan dolayı tüm öğrencilerimiz gayret sarf ediyor” şeklinde konuştu.

“Kolejimiz hem öğrencilerine hem de öğretmenlerine değer veren bir kurum”

Dil eğitimini kazanan öğrenci ile birlikte gidecek olan Biltes Koleji Beden Eğitimi Öğretmeni ve Voleybol Antrenörü Berna Yalçın da kolejlerinin sadece öğrenci başarılarını değil aynı zamanda öğretmenlerin de başarılarını desteklediklerini vurgu yaparak öğrencisine eşlik edeceği için çok mutlu olduğunu dile getirdi. Yalçın, “Biltes Koleji sadece öğrencisini düşünmüyor. Öğretmenine de çok değer veren ve başarıları ödüllendiren bir sistem ile hareket ediyor. Öğrencimizle birlikte yurtdışına gidecek olmak gerçekten bizim için çok büyük bir mutluluk ve gurur verici bir durum. Bunun yanı sıra her ne kadar okulda çok iyi bir dil eğitimi alsa da yurtdışında birebir bunu yaşayarak öğrenmeleri onların dil eğitimine çok büyük katkı sağlayacaktır” diye konuştu.

“İlk yurtdışı deneyimim olacak, çok heyecanlıyım”

Ödülü öğrendikten sonra dereceye girmek için çok çalıştığını söyleyen İpek Kıvılcım Aktaş da, “Bu ödülü aldığım için çok mutlu oldum. Gerçekten heyecan verici. Ödülü alabilmek için düzenli ve sistematik olarak çalıştım. Bunun sonucunda da güzel bir başarı elde ettim. Sonuçta İngilizce dünya dili bu yüzden benim için de çok önemli. Hem ilk yurtdışı deneyimim olacak. Bu yüzden çok heyecanlıyım. Öğretmenlerimle birlikte gidip hem eğitim alacağım hem de benim için güzel bir tatil olacak” diyerek mutluluğunu dile getirdi.