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Başbakan Binali Yıldırım yurda döndü

Başbakan Binali Yıldırım, özel uçak “TUR” ile saat 23.40’ta Ankara’ya geldi.

Başbakan Binali Yıldırım yurda döndü

20 Şubat 2017 00:10

Başbakan Binali Yıldırım, Başbakan Yardımcıları Nurettin Canikli ve Veysi Kaynak, Ankara Valisi Ercan Topaca, Ankara Emniyet Müdürü Mahmut Karaaslan ve diğer yetkililer tarafından Ankara Esenboğa Havalimanı’nda karşılandı.

Eşi eşi Semiha Yıldırım, Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, AK Parti Grup Başkanvekili İlknur İnceöz ile AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Ahmet Sorgun ve Mehdi Eker de Başbakan Yıldırım’la birlikte Ankara’ya geldi.

Musa Erdoğan
 

Etiketler: Binali Yıldırım, Semiha Yıldırım


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